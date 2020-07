Friends reunion, David Schwimmer: “Sarà in agosto”

Buone notizie per i fan di Friends. La reunion che stavamo aspettando e che è stata rimandata a causa del coronavirus potrebbe finalmente svolgersi. L’emergenza legata al COVID-19 ha infatti fermato i set cinematografici e televisivi di tutto il mondo. Tra le produzioni fermate dalla pandemia anche l’evento speciale che avrebbe riunito tutti gli attori del cast principale di Friends, ovvero Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry.

Forse ad agosto

David Schwimmer, l’attore che ha interpretato il ruolo di Ross nella serie tv, ha rivelato alcune notizie molto ottimistiche riguardanti l’attesissima reunion al The Tonight Show. “Non vediamo l’ora di girare la reunion, che, come anticipato, non sarà sceneggiata. In pratica è un’intervista davvero divertente con qualche piccola sorpresa. Potrebbe essere ad agosto, a metà agosto. Ma, onestamente, aspetteremo e vedremo un’altra settimana, o due, se decidiamo tutti che è abbastanza sicuro da fare e, in caso contrario, aspetteremo fino a quando non sarà sicuro.”

La reunion a 15 anni dalla fine di Friends

Sarà la prima volta che l’intero cast tornerà insieme sullo schermo dal momento che lo spettacolo si è concluso nel 2004. L’evento avrebbe dovuto essere rilasciato a maggio, con il lancio di HBO Max, ma è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus. Tuttavia, mentre le riprese a metà agosto sono ciò che tutti sperano, non è confermato ufficialmente.

Friends

Friends è una delle serie televisive più popolari del piccolo schermo. I sei protagonisti hanno influenzato costume e società facendo divertire, emozionare e riflettere il pubblico di tutto il mondo. Basti infatti pensare che l’ultimo episodio della decima e conclusiva stagione fu l’episodio più visto in televisione nel primo decennio del terzo millennio.

