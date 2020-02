Il ritorno di Friends, la reunion dopo 16 anni dall’ultima puntata

L’ultima puntata della decima stagione di Friend, trasmessa il 6 maggio 2004, fu vista da circa 2,5 milioni di telespettatori, guadagnandosi il titolo di episodio più visto del decennio. Ma, nonostante siano ormai passati 25 anni dall’inizio della serie tv, Friends continua a essere un fenomeno mondiale, conquistando tutti con la sua ironia e leggerezza. Per i nostalgici è in arrivo una grande notizia: con un post sul canale ufficiale di Friends, su Instagram, viene infatti annunciato che il cast originale di Friends, composto da Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, si riunirà per una puntata speciale che andrà in onda sulla piattaforma HBO Max a partire da maggio. Dopo le voci girate negli ultimi mesi, la notizia è stata resa ufficiale venerdì dal direttore del programma HBO, Max Kevin Reilly.

La New York di Friends

A 25 anni dal debutto, Friends rimane una delle serie più amate della televisione, con milioni di fan nel mondo e una generazione, che è stata segnata da Friends così come la precedente lo era stata da Happy Days. Ancora oggi, “Friends” continua a essere un successo mondiale, seguito in televisione e nei servizi di streaming. La quasi totalità delle vicende narrate in Friends si svolge nelle vie di New York e in particolare a Manhattan.

