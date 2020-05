Dark, in arrivo su Netflix la terza attesissima stagione

Dark, arriva la terza stagione. Netflix annuncia che dal 27 giugno sarà disponibile la terza stagione della serie tedesca, creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, che ruota attorno alla cittadina di Winden. Lì vivono i protagonisti della vicenda che si snoda tra viaggi nel tempo che rendono la trama tanto avvincente quanto elaborata. L’attesa per la terza stagione è confermata dalla valanga di tweet che proiettano l’hashtag #DarkNetflix in vetta tra le tendenze. Insieme alla data di uscita, è stato rilasciato anche il trailer che riparte proprio da dove si era conclusa la seconda stagione.

Miglior Serie Originale Netflix

In questo periodo di lockdown, Rotten Tomatoes ha infatti lanciato un sondaggio online tra i proprio utenti per eleggere la migliore serie Netflix di sempre. A vincere è stata proprio “Dark”, il thriller fantascientifico tedesco che ha battuto la concorrenza delle più blasonate “Black Mirror”, “The Crown”, “Stranger Things”, “Peaky Blinders”. Dark” ha dovuto superare le sfide contro “The Crown”, “Mindhunter” e “Peaky Blinders”, vincendo e avanzando di volta in volta. La finalissima si è svolta contro “Black Mirror”, che aveva sconfitto in una battaglia all’ultimo voto “Stranger Things” in semifinale. Alla fine, “Dark” ha vinto il match decisivo a valanga, ottenendo l’80% dei voti. In totale ha avuto il 94% di Tomatometer e un punteggio sempre del 94% di Audience Score.

