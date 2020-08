Chiamatemi Anna, ecco da quale libro sono tratti i titoli della terza stagione

Lo sapete che i titoli degli episodi della terza stagione sono citazioni tratte dal romanzo “Frankeistein” di Mary Shelley? È il romanzo che leggeranno Jerry e Diana nel corso della terza e ultima stagione di “Chiamatemi Anna”.

Ogni stagione è ispirata a un classico della letteratura

Su Rai 2 è iniziata la terza e ultima stagione della serie televisiva Chiamatemi Anna, composta da 10 episodi. I titoli degli episodi sono tratti dal romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley, che Jerry e Diana, stretti da un inaspettato legame, leggeranno insieme nel corso della terza stagione. Ogni stagione della serie tv “Chiamatemi Anna” prende ispirazione da un capolavoro della letteratura mondiale, riferimenti imprescindibili per ogni lettore e, soprattutto, per la nostra Anna. I titoli degli episodi della prima stagione sono tratti dal romanzo “Jane Eyre” di Charlotte Brontë, che Anna ha letto tra le avversità degli anni trascorsi in orfanotrofio. Mentre gli episodi della seconda stagione si ispirano romanzo “Middlemarch” di George Eliot.

La serie tv perfetta per gli amanti dei libri

Ispirata al romanzo “Anna dai capelli rossi” di Lucy Maud Montogmery, “Chiamatemi Anna” è la serie tv perfetta per gli amanti dei libri. Ambientata sull’Isola del Principe Edoardo in Canada, fra campi fioriti, boschi e distese ghiacciate, la storia di Anna dai capelli rossi ci trasporta in un mondo pieno di avventura, libri e romanticismo. Da “Jane Eyre” di Charlotte Bronte a “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen, quello di “Chiamatemi Anna” è un viaggio denso di citazioni e riferimenti ai nostri romanzi del cuore. Quei romanzi che abbiamo letto decine di volte, che ci hanno fatto piangere, emozionare, ma anche riflettere. “Chiamatemi Anna” è un piccolo capolavoro e, se avete amato la letteratura inglese dell’ottocento, non potrà che ammaliarvi completamente (leggi qui, per scoprire perché è la serie tv perfetta per gli amanti dei libri).

© Riproduzione Riservata