Quante volte ci è capitato di collegarci a mezzanotte su Netflix in attesa della nuova stagione di una delle nostre serie tv preferite e non trovare assolutamente nulla? Ebbene sì, le serie tv su Netflix Italia non escono alla scoccare della mezzanotte. La motivazione? Semplice, si tratta di una questione di fuso orario.

A che ora escono le serie tv su Netflix

Netflix comunica che film e serie TV originali vengono solitamente aggiunti al catalogo alle 24:00 ora del Pacifico. Questa è la prassi per quelle zone geografiche in cui un contenuto è considerato a tutti gli effetti un Originale Netflix. In Italia, la cui sigla per il fuso orario è CET (Central Europe Time), film e serie TV appartenenti alla categoria “Originali Netflix” sbarcano sulla piattaforma alle 9:00 del giorno del debutto.

Come scoprire i contenuti in arrivo su Netflix

Per scoprire i contenuti in arrivo sulla piattaforma, gli abbonati possono consultare l’elenco dei nuovi titoli tramite le sezioni “Prossimamente” (dall’app) e “Nuovi arrivi” (da browser). E se non per non lasciarvi sfuggire una nuova uscita, utilizzate il comando “Ricordamelo”.

