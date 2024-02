“Tu no”, la canzone di Irama a Sanremo sulla nostalgia di una persona importante

Quando Irama sale sul palco, è una garanzia. In gara per la quarta volta al Teatro Ariston di Sanremo, Irama canta “Tu no”, una canzone che racconta il senso di un vuoto lasciato da una persona che non c’è più.

Emozionante, vocalmente preciso, con una padronanza scenica unica, Irama, anche quest’anno, sa farsi riconoscere e lasciare il segno tra i 30 artisti in gara al Festival della canzone italiana. Scopriamo il testo e il significato del brano in gara.

“Tu no”, il testo della canzone di Irama

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Il brano sulla nostalgia

Brano autobiografico, “Ti no” di Irama nasce da una storia personale del cantante che in modo diretto tratta nel testo della canzone il tema della mancanza e della distanza di una persona che non c’era “quando volevo che tu fossi qui”, nella speranza che possa bastare “solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me”.

“Tu no” è una di quelle canzoni che la prima volta che le ascolti non riesci a capire dove vuole andare, né con il testo né tantomeno con la melodia. Ma già dopo tre giorni quel brano sembra esserti entrato nelle vene, nella testa, nel cuore e anche in macchina poiché lo trasmettono 24 ore al giorno, perché Irama sa fare questo: sa accogliere al centro del bersaglio e vince sempre.

Ogni brano portato sul palco dell’Ariston è riuscito a guadagnarsi, anche successivamente alla gara, un successo incredibile. Perché il suo stile e la sua emotività continuano a catturarci, senza ombra di dubbio. La canzone di quest’anno portata dal cantante Irama è una ballata nostalgica che racconta il vuoto e l’assenza. Irama canta la distanza, canta ad una persona che non fa più parte della propria vita ed è una canzone senza peli sulla lingua, che parla di dolore e non ha paura di farlo.

Particolari anche le sue esibizioni che fino ad ora lo hanno visto sempre con un filo rosso al polso e una collana con un ciondolo stretta intorno alla mano. Qualcuno ha ipotizzato che quest’ultima sia collegata a un ricordo dell’amata nonna scomparsa.

