Transatlantic: la vera storia dietro la serie tv

Il nuovo dramma in costume di Netflix , Transatlantic , racconta la storia del giornalista Varian Fry (Cory Michael Smith) e dell’ereditiera ed espatriata americana Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs), che ha fondato l’Emergency Rescue Committee (ERC) che ha aiutato oltre 2.000 persone a fuggire dai nazisti durante La seconda guerra mondiale, senza il sostegno del governo.

La storia vera e l’ispirazione in Transatlantic

Sia nella serie che nella vita reale, Gold e Fry hanno aiutato figure europee di spicco come la filosofa politica Hannah Arendt, il pittore Max Ernst e il romanziere tedesco Heinrich Mann a fuggire negli Stati Uniti, lontano dai nazisti che perseguitavano gli ebrei in tutta Europa.

Mentre la vera storia ha ispirato Transatlantic , la serie è principalmente ispirata al romanzo storico del 2019 The Flight Portfolio di Julie Orringer. Il romanzo è ispirato al lavoro di Fry e dell’ERC, ma è anche un racconto romanzato di eventi reali in quanto è incentrato su cinque personaggi, con Fry che è l’unico esistente. In un’intervista con Publisher’s Weekly Orringer ha affermato di aver fatto dell'”insopportabile enigma morale” di Fry il cuore del suo romanzo perché “la situazione di Fry – cercare di decidere quali vite umane salvare sulla base delle valutazioni del valore artistico o intellettuale dei rifugiati – era moralmente impossibile”.

Winger ha anche aggiunto di avere un legame personale con la storia poiché i suoi genitori che erano professori erano colleghi dell’economista Albert Hirschman (Lucas Englander) e Lisa Fittko (Deleila Piasko), che Varian Fry ha aiutato. Entrambi sono nella serie limitata di Netflix. La connessione di Winger è diventata ancora più toccante poiché durante la loro seconda settimana di produzione, la guerra iniziata in Ucraina, che secondo lei ha dato “una nuova urgenza al progetto e un forte senso dello scopo”.

Le libertà creative in Transatlantic

Sebbene Fry (Cory Michael Smith), Gold (Gillian Jacobs) e Hirschman (Lucas Englander) siano certamente esistiti, è stata presa un’abbondante libertà creativa per rappresentare le loro vite personali e le loro relazioni in Transatlantic. Infatti, dei cinque personaggi principali del romanzo di Orringer, solo Fry era basato su una persona reale, mentre gli altri sono stati aggiunti per creare punti interessanti della trama e dello sviluppo dei personaggi. I co-creatori dello show hanno indubbiamente dovuto mescolare elementi di fantasia per evitare il pericolo di personaggi bidimensionali, ma questo diventa difficile quando lo show è quasi dominato dalle storie intime invece di impegnarsi con lo sfondo della guerra.

Ambientato nella Villa Air-Bell (che era un luogo reale situato alla periferia di Marsiglia), Transatlantic presenta relazioni, speranze e bugie create per un intrattenimento melodrammatico. Dalle battute piene di tensione sessuale di Gold con Stoll (Graham Patterson), ai suoi continui battibecchi con Fry, Gold era effettivamente la forza trainante delle azioni di Fry per tutta la durata dello show, che veniva ritratto come mite e poco preparato. Sebbene non ci siano prove a favore o contro questa interazione, essa quasi mina il suo contributo al gruppo che storicamente aveva guidato. La storia e gli sforzi di Fry non sembrano essere abbastanza ricchi di azione per gli sceneggiatori, nonostante le continue molestie e minacce mortali che il gruppo riceveva ogni giorno in Francia.

Rendere i fatti storici più “pop”

Winger ha spiegato che voleva ispirarsi ai film contemporanei della guerra, in particolare a Casablanca, ed è stata incoraggiata dal modo in cui “elaboravano il loro trauma con l’umorismo”. I co-creatori utilizzano questo elemento di leggerezza per distinguersi da film sulla Seconda Guerra Mondiale come Schindler’s List e Il ragazzo con il pigiama a righe, che si concentrano esplicitamente sull’oscurità che permeava l’Europa dell’epoca. Incorporare le conoscenze e gli stili cinematografici dell’epoca è in un certo senso un colpo di genio, poiché racchiude non solo l’essenziale degli eventi, ma anche l’ambiente culturale e artistico che spesso viene trascurato.