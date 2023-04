Le serie tv da non perdere ad aprile 2023

Attesi ritorni e novità imperdibili, ecco cosa vi aspetta questo mese sulle piattaforme di streaming in Italia. Da "the marvelous Mrs Maisel" a "Transatlantic", ecco le serie tv da non perdere in uscita ad aprile!

Con il mese di aprile sono in arrivo diverse serie tv, fra cui alcuni attesi ritorni – è il caso della nuova stagione di “The marvelous Mrs Maisel”- e belle novità. Scopriamo insieme tutti i titoli più interessanti in arrivo questo aprile sulle piattaforme di streaming!

Le serie tv da vedere ad Aprile

“Transatlantic”, in onda su Netflix dal 7 aprile

Partiamo con una bella novità in arrivo fra qualche giorno su Netflix. “Transatlantic” è la serie diretta da Anna Winger, una delle ideatrici di “Unorthodox“, e da Daniel Hendler. In sette episodi in cui si mescolano amore e guerra, “Transatlantic” racconta una commovente storia vera ambientata nella Marsiglia degli anni ’40: quella di un gruppo di giovani coraggiosi che, in pieno Secondo Conflitto Mondiale, aiutarono un gran numero di uomini, donne e bambini a fuggire dalla Francia nazista alla volta degli Stati Uniti.

La serie è liberamente tratta dal romanzo della scrittrice Julie Orringer, “The Flight Portfolio”. Gran parte delle scene si sviluppano nella villa in cui i giovani si rifugiano per organizzare i soccorsi ai profughi, fra cui compaiono anche personalità di spicco avverse al regime nazista. Una serie che si guarda tutta d’un fiato, soprattutto se siete amanti del genere storico!

“Tiny beautiful things”, in onda su Disney + dal 7 aprile

Fra le serie tv in arrivo questo mese c’è anche la novità targata Disney +, “Tiny beautiful things”, in italiano tradotta come “Piccole cose meravigliose” e tratta dall’omonimo libro di Cheryl Strayed edito in Italia da Piemme.

La serie racconta la storia di Clare, una scrittrice con un problema di ispirazione che è diventata una giornalista seguitissima grazie ad una fortunata rubrica di consigli. Ci si aspetta, a questo punto, di stare dinanzi ad una persona serena, realizzata ed organizzata, una di quelle che dà ottimi e pratici suggerimenti tratti dall’esperienza quotidiana. E invece no; Clare, la guru dei consigli, vive una vita disordinata, in cui il blocco dello scrittore convive con le difficoltà nella gestione della figlia adolescente ed un matrimonio in crisi.

Perfetta per trascorrere le vostre serate in tranquillità, guardando qualcosa che faccia riflettere ma senza rinunciare ad una bella risata, “Piccole cose meravigliose” vi farà dimenticare lo stress quotidiano regalandovi attimi di puro intrattenimento!

“Sorellanza”, in onda su Netflix dall’8 aprile

Arriva l’8 aprile “Sorellanza”, la serie tv tutta francese che verrà trasmessa su Netflix in otto episodi. Si tratta di un progetto a lungo termine e di una prima stagione che promette tanto carattere ed emozioni forti. La serie drammatica racconta di Fara Bentayeb, interpretata da Nawell Madani, una giovane giornalista alle prese con un fratello problematico.

Per Fara sta per avverarsi un sogno: lavorare come giornalista in un’affermata testata francese. Proprio quando tutto sembra finalmente andare secondo i piani, la giovane si trova a dover affrontare le difficoltà del fratello, e per soccorrerlo chiede aiuto alla sorella, Lina, interpretata da Paola Locatelli. Le due, però, si trovano presto invischiate nel traffico di droga del fratello, cercando di mantenere sempre una parvenza di normalità.

“The marvelous Mrs Maisel”, la quinta stagione in onda su Prime Video dal 14 aprile

Fra i ritorni più attesi c’è la quinta stagione di “The marvelous Mrs Maisel”, la serie tv che racconta la straordinaria vita di Mrs Maisel, una donna ebrea che si muove nella New York degli anni ’60 e, contrariamente alle norme socio-culturali del tempo, decide di smettere i panni della casalinga, moglie e madre perfetta, per inseguire il sogno di diventare una cabarettista. La adorerete se siete appassionati di serie in costume e se vi piacciono le serie un po’ ironiche in cui si raccontano storie fuori dal comune.

“L’estate in cui imparammo a volare”, la seconda stagione in onda su Netflix dal 27 aprile

Ma parliamo di un atteso ritorno, perché “L’estate in cui imparammo a volare”, la serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke, approda su Netflix con la seconda stagione.

Per Kate e Tully non esistono ostacoli insormontabili quando si tratta della loro lunga amicizia, ma c’è qualcosa che potrebbe dividerle per sempre? Negli episodi finali della serie tv ispirata al romanzo di Kristin Hannah, ritroveremo le amiche di vecchia data Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke) distanti. Cosa potrebbe aver causato la fine del loro forte legame trentennale?