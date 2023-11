“Tieni alta la testa”, l’inno rap contro la violenza sulle donne

Keep Ya Head Up (Tieni alta la testa) di Tupac Shakur è la canzone di un duro del rap, di un uomo, che ha donato questo monumento della musica alla lotta contro la violenza sulle donne.

Nella canzone troviamo i temi dell’emancipazione femminile e della condizione sociale delle donne, specialmente quelle afroamericane.

L’ispirazione al rispetto delle donne per Tupac fu la madre Afeni Shakur, donna che faceva parte del movimento Black Panther e che lottò per i diritti dei neri americani.

Una canzone pubblicata ormai nel lontano 1993, trent’anni fa, e che fa parte dell’album Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z., dello stesso anno.

La dedica a Latasha Harlins

Il video musicale si apre con un’immagine dedicata a Latasha Harlins, la ragazzina nera, uccisa il 16 marzo 1991, da un commerciante coreano. L’evento fece molto rumore a livello mediatico, alimentando il sentimento di ribellione del popolo afroamericano, che determinò la Rivolta di Los Angeles del 1992.

Personalmente, suggerirei ai duri del rap italiano di prendere a modello Tupac Shakur. Con questa canzone ha dimostrato di prendere posizione contro “i fratelli” che del machismo e della sopraffazione sulla donna, ne hanno fatto vanto e loro stile di vita.

Una canzone che dovrebbero ascoltare ai tanti rapper e trapper di casa nostra. Una canzone da suggerire a tutti gli uomini. Una canzone scritta da un “duro” della musica gangsta americana a difesa di tutte le donne.

Il tema è dire no alla violenza contro le donne, fisica e verbale, domestica e pubblica. Una canzone che personalmente amo e che avrò ascoltato migliaia di volte. Una inno al rispetto della donna.

Tieni alta la testa di Tupac Shakur

Un piccolo omaggio per mio nipote Elijah e per una ragazzina di nome Corinne

Alcuni dicono “più scura è la bacca, più dolce è il succo”

io dico “più scura è la carne, più profonde sono le radici”

dò un saluto alle mie sorelle aggrappate allo stato sociale

a Tupac interessa, e a nessun altro interessa

e uh, so che a loro piace picchiarti un sacco

quando giri per il quartiere i fratelli ti prendono in giro un sacco

ma per favore non piangere, asciuga i tuoi occhi, non lasciarti mai andare

perdona ma non dimenticare, ragazza, tieni la testa alta

e quando ti dice che non sei nulla non credergli

e se non può imparare ad amarti dovresti lasciarlo

perchè sorella tu non hai bisogno di lui

e non sto cercando di montarti la testa, dico solo le cose come le vedo

sai, mi fa diventare triste (cosa?)

quando i fratelli fanno i figli, e lasciano una giovane madre a fare da papà

e dal momento che tutti siamo venuti da una donna

abbiamo avuto il nostro nome da una donna e le nostre conoscenze da una donna

mi chiedo perchè prendiamo dalle nostre donne

perchè violentiamo le nostre donne, odiamo forse le nostre donne?

penso che sia ora di uccidere per le nostre donne

ora di guarire le nostre donne, essere leali con le nostre donne

e se non lo facciamo avremo una razza di bambini

che odieranno le donne, che fanno i bambini

e dal momento che un uomo non può farne uno

non ha alcun diritto di dire ad una donna quando e dove crearne uno

quindi i veri uomini si muoveranno

so che non ce la fate più donne, ma tenete la vostra testa alta

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più facili

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più luminose

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più facili

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più luminose

Ayyo, ricordo Marvin Gaye, cantava

in un modo che mi faceva sentire come se essere nero fosse il massimo

e all’improvviso il ghetto non sembrava così duro

e anche se avevamo a mala pena, avevamo sempre abbastanza

mi lamentavo e sbuffavo per il mio coprifuoco e ho violato le regole

giravo con la compagnia locale, e ho fumato un paio di volte

e realizzo che la mamma ha davvero pagato un prezzo

ha quasi dato la sua vita, per crescermi bene

e tutto quello che avevo da darle era il mio sogno irrealizzabile

su come avrei spaccato con il microfono, e ce l’avrei fatta fino al grande schermo

sto cercando di far saltar fuori un dollaro da 15 centesimi

è difficile restare legali e riuscire a pagare l’affitto

e alla fine sembra che io sia diretto al penitenziario

io provo e trovo i miei amici ma, stanno andando via col vento

la scorsa notte il mio grande amico ha perso la sua intera famiglia

ci vorrà l’uomo che c’è in me per conquistare questa insanità

sembra che la pioggia non smetterà mai

cerco di tenere la testa alta, e cerco ancora di non bagnarmi troppo

sai, è divertente, quando piove diluvia

hanno i soldi per la guerra, ma non possono nutrire i poveri

(quest’ultimo pezzo è citato (con credito a Tupac),

con una traduzione discutibile, nel film “Verso il sole”, ndt)

dicono che non c’è speranza per i giovani e la verità è che non c’è speranza per il futuro

e si chiedono perchè siamo pazzi

do’ la colpa a mia madre, per aver trasformato mio fratello in un bambino da crack

non siamo destinati a sopravvivere, perchè non c’è partita

e anche se non ce la fate più

uh, dovete tenere la testa alta

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più facili

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più luminose

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più facili

Tieni in alto la testa, ragazza le cose diventeranno più luminose

E uh,

per tutte le donne che hanno dei bambini da sole

so che è piuttosto dura e vi sentite tutte da sole

il papà se ne è andato da molto e vi ha lasciato con la vostra solitudine

ringrazio il Signore per i miei ragazzi, anche se nessun’altro li vuole

perchè penso che ce la possiamo fare, davvero, sono sicuro

e se cadete, rialzatevi e tornate per avere di più

perchè non c’è niente di peggio di quando tuo figlio

vuole sapere perchè il suo papà non lo ama più

non puoi lamentarti ti è stata data

questa dannata mano senza un uomo, sentendoti senza aiuto

perchè ci sono troppe cose con cui hai a che fare

dentro stai morendo, ma fuori appari senza paura

mentre le lacrime, scendono lungo le tue guance

stai sperando fermamente che le cose non vadano tutte male questa settimana

perchè se succedesse, non ce la faresti, e non date la colpa a me

questo mondo mi è stato dato, non l’ho fatto io

e adesso mio figlio diventa più grande e più grande e freddo

perchè ha il mondo sulle sue spalle

mentre i ragazzi ricchi guidano le Mercedes

io sto ancora cercando di tener duro con i miei amici che sopravvivono

ed è pazzesco, sembra che non smetterà mai ma…

per favore… dovete tenere la testa alta

Keep Ya Head Up by Tupac Shakur

Little somethin’ for my godson Elijah and a little girl named Corin

Some say the blacker the berry, the sweeter the juice

I say the darker the flesh then the deeper the roots

I give a holler to my sisters on welfare

Tupac cares, if don’t nobody else care

And uh, I know they like to beat ya down a lot

When you come around the block, brothas clown a lot

But please don’t cry, dry your eyes, never let up

Forgive but don’t forget, girl, keep your head up

And when he tells you you ain’t nuttin’ don’t believe him

And if he can’t learn to love you, you should leave him

‘Cause sista you don’t need him

And I ain’t tryin’ to gas ya up, I just call ‘em how I see ‘em (you don’t need him)

You know me makes me unhappy? (What’s that?)

When brothas make babies

And leave a young mother to be a pappy (oh, yeah, yeah, yeah)

And since we all came from a woman

Got our name from a woman and our game from a woman (yeah, yeah)

I wonder why we take from our women

Why we rape our women, do we hate our women? (Why? Why?)

I think it’s time to kill for our women (why? Why? Why? Why?)

Time to heal our women, be real to our women

And if we don’t we’ll have a race of babies

That will hate the ladies, that make the babies (oh, yeah, baby)

And since a man can’t make one

He has no right to tell a woman when and where to create one

So will the real men get up

I know you’re fed up ladies, but keep your head up

Keep ya head up, ooh, child, things are gonna get easier

Keep-keep ya head up, ooh, child, things’ll get brighter (ohh)

Keep ya head up, ooh, child, things are gonna get easier

Keep-keep ya head up, ooh, child, things’ll get brighter

Ayo, I remember Marvin Gaye, used to sing to me

He had me feelin’ like black was the thing to be

And suddenly the ghetto didn’t seem so tough

And though we had it rough, we always had enough

I huffed and puffed about my curfew and broke the rules

Ran with the local crew, and had a smoke or two

And I realize momma really paid the price

She nearly gave her life, to raise me right (oh, yeah)

And all I had to give her was my pipe dream (yeah, yeah, yeah)

Of how I’d rock the mic, and make it to the bright screen

I’m tryin’ to make a dollar out of fifteen cents

It’s hard to be legit and still pay your rent

And in the end it seems I’m headin’ for the pen

I try and find my friends, but they’re blowin’ in the wind

Last night my buddy lost his whole family

It’s gonna take the man in me to conquer this insanity (no, no, no, no)

It seems the rain’ll never let up

I try to keep my head up, and still keep from gettin’ wet up

You know, it’s funny when it rains it pours

They got money for wars, but can’t feed the poor

Said it ain’t no hope for the youth and the truth is

It ain’t no hope for the future

And then they wonder why we crazy

I blame my mother for turning my brother into a crack baby

We ain’t meant to survive, ‘cause it’s a setup

And even though you’re fed up

Huh, ya got to keep your head up

Keep ya head up, ooh, child, things are gonna get easier

Keep-keep ya head up, ooh, child, things’ll get brighter (ohh)

Keep ya head up, ooh, child, things are gonna get easier

Keep-keep ya head up, ooh, child, things’ll get brighter

And uh

To all the ladies havin’ babies on they own

I know it’s kinda rough and you’re feelin’ all alone

Daddy’s long gone and he left you by ya lonesome

Thank the Lord for my kids, even if nobody else want ‘em (left you all by yourself)

‘Cause I think we can make it, in fact, I’m sure

And if you fall, stand tall and comeback for more

‘Cause ain’t nothin’ worse than when your son

Wants to know why his daddy don’t love him no mo’

You can’t complain you was dealt this

Hell of a hand without a man, feelin’ helpless

Because there’s too many things for you to deal with

Dying inside, but outside you’re looking fearless

While the tears is rollin’ down your cheeks

Ya steady hopin’ things don’t all down this week

‘Cause if it did, you couldn’t take it, and don’t blame me

I was given this world I didn’t make it

And now my son’s gettin’ older and older and cold

From havin’ the world on his shoulders

While the rich kids is drivin’ Benz

I’m still tryin’ to hold on to my survivin’ friends

And it’s crazy, it seems it’ll never let up, but

Please, you got to keep your head up

