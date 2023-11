“Quello che indossavo”, l’urlo di Mary Simmerling contro la violenza sulle donne

“Quello che indossavo” è un urlo, un disperato tentativo di far comprendere a chi ancora ha i paraocchi che lo stupro non è mai colpa della vittima.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rileggiamo “Quello che indossavo”, la poesia di Mary Simmerling che ha ispirato le centinaia di mostre “Com’ero vestita” che negli ultimi anni sono state allestite in tutto il mondo per sensibilizzare la collettività sulla violenza di genere.

“Com’era vestita?”

Come se da questo, dai cm di pelle mostrati in pubblico, provenisse una minore o maggiore legittimazione ad atti terribili come lo stupro.

Come se il modo di vestirsi fosse causa scatenante della violenza che un uomo esercita su una donna.

Come a dire, a pensare, a insinuare che “se si fosse vestita diversamente, coprendosi di più, tutto questo non sarebbe mai successo”.

E invece, con rammarico, rabbia, delusione e sconforto, dobbiamo ammettere che questa domanda, che è anche il quesito da cui parte “Quello che indossavo” di Mary Simmerling, non ha nulla a che vedere con le cause di uno stupro; piuttosto, ha tanto a che vedere con la nostra ignoranza, con il nostro tentativo di insabbiare la gravità di un fenomeno tanto tragico e violento.

Lo stupro è uno dei molteplici e terribili atti di violenza che l’uomo esercita sulla donna. Atti per cui non possono esistere giustificazioni, né attenuanti.

Leggete tutti “Quello che indossavo”. Leggiamola tutti e tutte. Scolpiamo le parole di questa poesia nella nostra mente. Per ricordarci di quanta sofferenza possiamo causare quando fingiamo di non vedere, per comodità. O per paura di ammettere che anche noi siamo parte del problema.

What I was wearing

was this:

from the top

a white t-shirt

cotton

short-sleeved

and round at the neck

this was tucked into

a jean skirt

(also cotton)

ending just above the knees

and belted at the top

underneath all this

was a white cotton bra

and white underpants

(though probably not a set)

on my feet

white tennis shoes

the kind one plays tennis in

and then finally

silver earrings, and lip gloss.

this is what i was wearing

that day

that night

that fourth of july

in 1987.

You may be wondering

why this matters

or even how i remember

every item in such detail

You see

i have been asked this question

many times

it has been called to my mind

many times

this question

this answer

these details.

But my answer

much awaited

much anticipated

seems flat somehow

given the rest of the details

of that night

during which

at some point

I was raped.

And I wonder

what answer

what details

would give comfort

could give comfort

to you

my questioners

Seeking comfort

where

there is

alas

no comfort

to be found.

If only it were so simple

if only we could

end rape

by simply changing clothes

I remember also

what he was wearing

that night

even though

it’s true

that no one

has ever asked.