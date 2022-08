Il programma

In onda a partire da questa sera su Rai 1 l'ultima stagione di "Superquark", per ricordare Piero Angela e i meravigliosi appuntamenti con la storia e le scienze.

Questa sera, alle 21.25, il palinsesto di Rai 1 propone un nuovo episodio di “Superquark“, il programma di intrattenimento e divulgazione ideato e condotto da Piero Angela, scomparso lo scorso 14 agosto all’età di 93 anni. La stagione in onda per ricordare Piero Angela è quella registrata nel 2022, che consta di 7 puntate condotte dal grande divulgatore scientifico in presenza di numerosi ospiti.

Alle 23.45, in seconda serata, l’appuntamento proseguirà con “Superquark natura”, dove Piero Angela presenta il quinto episodio del documentario BBC “I Segreti della sopravvivenza”, dedicato questa settimana all’importanza della famiglia.

Superquark 2022, la puntata di questa sera

In questa puntata di “Superquark”, Piero Angela apre con un documentario incentrato sull’essere umano e sulla vita nel mondo di oggi. Il documentario, dal titolo “L’uomo”, fa parte del ciclo Un pianeta perfetto della BBC.

In quest’epoca, risulta sempre più difficile convivere con gli eventi atmosferici che diventano via via più pericolosi e preoccupanti. Nell’approfondimento proposto in “Superquark”, Paolo Magliocco e Giulia De Francovich raccontano come sia possibile arginare questi fenomeni modificando i nostri consumi e le nostre abitudini, a cominciare dalla scelta di usare meno i trasporti e provare a camminare di più.

Un altro segmento di questa puntata di “Superquark” sarà invece dedicato ai simulatori, alla misurazione della temperatura dei nostri mari, alla Space Economy e alle opportunità delle tecnologie satellitari. La puntata proseguirà con un approfondimento curato da Paolo Magliocco e Giulia De Francovich che hanno incontrato il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Gli ospiti

Gli ospiti presenti in studio nella puntata di “Superquark” che andrà in onda questa sera sono la dottoressa Elisabetta Bernardi, che spiegherà come vivere meglio e più a lungo grazie ad una sana alimentazione nella rubrica “Scienza in cucina”, e Massimo Polidoro, che parlerà di astrologia nella rubrica “Psicologia di una bufala”.