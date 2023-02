Il significato di “Cenere” di Lazza, la rivelazione di Sanremo 2023

La settimana più tesa degli italiani, quella di Sanremo, è terminata. Ma, come sempre, ci portiamo dietro delle vere e proprie hit musicali. Basta accendere la radio per rendersi conto quanto le canzoni di Sanremo, rimangano nell’immaginario collettivo di ognuno e ognuna di noi. La canzone di Lazza, il secondo classificato alla 73ª edizione del festival di Sanremo, con la sua canzone “cenere” sta scalando le classifiche di ogni radio ed è sicuramente uno dei pezzi più amati dell’edizione.

Lazza si è presentato sul palco come un artista emotivo, divertente e divertito, con un grande talento e un carisma in grado di stravolgere il teatro dell’Ariston.la sua canzone “centro”, seconda classificata del festival di Sanremo 2023, è una vera e propria bomba di energia. Con una melodia orecchiabile ed energica, sembra che ovunque ci si giri, qualcuno stia lì a canticchiarla.

Una di quelle canzoni che sicuramente ci porteremo fino a quest’estate, balleremo con i pantaloncini corti e la pelle abbronzata, grazie al merito di un nuovo artista che si sta facendo sempre più spazio nel panorama musicale e pop italiano. La cosa positiva è che Lazza, nonostante si sia rivolto fino ad oggi ad un pubblico estremamente giovane, è arrivato ed è stato amato anche dalle persone più grandi. Ha saputo emozionarci con i suoi fiori dati alla madre, con la sua tensione durante la finale e con il suo grande rispetto verso tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici del festival di Sanremo. Le anime grandi sanno arrivare non solo attraverso le proprie canzoni.

La canzone “cenere” di Lazza ha un significato estremamente chiaro: parla di un amore tormentato. La relazione che racconta il rapper è una relazione difficile, che arriva al punto più drammatico nel momento in cui si legge: “Ormai nemmeno facciamo l’amore/direi piuttosto che facciamo l’odio”. Ovviamente l’allusione alla cenere richiama la rinascita di una finisce, dalla quale si può sempre di trovare forza e speranza per una nuova vita. Questo amore tormentato arriva dritto nei nostri cuori attraverso un ritmo serrato, un sound potente ed un arrangiamento estremamente contemporaneo. Inoltre, la voce di sottofondo in lingua inglese che sentiamo più volte durante il corso della canzone, sembra dire: “Heaven is a lie/Just give me the truth” (“Il paradiso è una bugia/Dammi solo la verità), ripetuto più volte.

Il testo della canzone “Cenere” di Lazza

Ho paura di

Non riconoscerti mai più

Non credo più alle favole

So che ho un posto ma non qui

Tra le tue grida in loop

Corro via su una cabriolet

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi

Pezzi di vetro

Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi

Mi rendi cieco

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Ma verrai via con me

Ho visto un paio di inferni alla volta

So che vedermi così ti impressiona

Primo in classifica ma non mi importa

Mi sento l’ultimo come persona

L’ultima volta che ho fatto un pronostico

È andata a finire che mi sono arreso

Sai che detesto che citi l’oroscopo

Ma non sai quanto con me ci abbia preso.

Ti prego abbassa la voce

O da sta casa ci cacciano proprio

Ormai nemmeno facciamo l’amore

Direi piuttosto che facciamo l’odio

Ora ti sento distante

Io schifo il mondo e tu guardi

Cercavo una verità che

È sempre in mano ai bugiardi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Puoi cancellare il mio nome,

Farmi sparire nel fumo,

Come un pugnale nel cuore,

Come se fossi nessuno,

Via come cenere, cenere

Vorrei,

Che andassi via,

Lontana da me,

Ma sei la terapia

Rinasceremo insieme dalla cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola

Bella che mi sembri Venere,

Scendi che il tempo non vola,

Sono qua sotto da un’ora

Tu sei più calda del sole,

Io invece freddo mercurio

Lasciamo quelle parole,

Dimenticate nel buio

Via come cenere, cenere