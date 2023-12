Le serie tv da vedere nel mese di Dicembre

Si avvicina la fine dell’anno, e insieme a essa giunge il culmine dell’offerta televisiva con gli ultimi colpi di scena. Sul fronte delle serie tv, dicembre si preannuncia come un mese straordinario, con un’ampia gamma di proposte festive, tra cui alcune inusuali come il ritorno di “Odio il Natale”, e l’arrivo di attesissimi titoli dell’anno, tra cui “La casa di carta: Berlino”, “Percy Jackson” e “YuYu Hakusho”.

Tra i ritorni più attesi spiccano anche “Reacher” e “What If…?”, mentre “The Crown” raggiunge il suo epilogo definitivo. Lo spazio per le produzioni italiane è ben delineato con titoli come “Non ci resta che il crimine”, “Gigolò per caso” e la docuserie “Raffa”. Per concludere l’anno con un tocco di sorpresa, ecco le serie TV imperdibili del mese di dicembre.

Le serie tv da vedere a dicembre

Non ci resta che il crimine: La serie – Prima stagione dal 1° dicembre su Sky Serie e Now

Dopo la trilogia cinematografica, la sgangherata banda della saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo fa ritorno con sei episodi ambientati negli anni Settanta. I protagonisti, Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli), si ritrovano inavvertitamente a modificare il passato, trasformando l’Italia in una dittatura fascista. Riusciranno a rimettere le cose a posto?

Odio il Natale – Seconda stagione dal 7 dicembre su Netflix

La serie (anti)natalizia con Pilar Fogliati torna con nuovi episodi che risponderanno alla domanda lasciata in sospeso alla fine della prima stagione: chi avrà suonato alla porta di Gianna la vigilia di Natale? Un anno dopo, innamorata, la protagonista dovrà affrontare nuovi imprevisti sentimentali e, ovviamente, organizzare una cena delle feste.

The Crown – Ultimi episodi dal 14 dicembre su Netflix

La serie britannica si avvicina alla sua conclusione con gli ultimi episodi della sesta stagione. Racconta la parabola di Elisabetta II (Imelda Staunton), che dopo la morte di Lady Diana, deve guidare la monarchia e il Paese verso la contemporaneità, cercando di bilanciare la vita privata con gli impegni monarchici.

YuYu Hakusho – Prima stagione dal 14 dicembre su Netflix

Dal leggendario manga di Yoshihiro Togashi, arriva la serie tv live-action che narra la storia di Yusuke Urameshi, un bulletto che, dopo aver perso la vita salvando un bambino, ottiene una seconda possibilità come Detective degli spiriti. Si imbatte in un mistero che intreccia l’universo degli umani, dei demoni e degli spiriti.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Prima stagione dal 20 dicembre su Disney+

Tratta dai celebri romanzi di Rick Riordan, la serie tv racconta le origini di Percy Jackson, un ragazzo con dislessia che scopre di essere un semidio destinato a compiere grandi imprese, a partire dal ritrovamento della Folgore perduta di Zeus.

What If…? – Seconda stagione dal 22 dicembre su Disney+

La serie animata che esplora il multiverso Marvel torna con nuove storie raccontate dall’onnisciente Osservatore. Rivisiterà le vicende dei supereroi in scenari alternativi, con personaggi come Nebula, Hela, Happy Hogan e molti altri in situazioni inaspettate.

Raffa – Docuserie dal 27 dicembre su Disney+

Dopo il successo al cinema, la docuserie in tre episodi di Daniele Lucchetti dedica uno sguardo approfondito alla vita e alla carriera della mitica Raffaella Carrà. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze e interviste inedite, si ripercorre un percorso artistico e personale eccezionale.

La casa di carta: Berlino – Prima stagione dal 29 dicembre su Netflix

Dopo una lunga attesa, il primo spin-off de La casa di carta è dedicato al personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. La storia, ambientata anni prima degli eventi della serie principale, segue le gesta del furbo e libertino Berlino mentre pianifica una rapina straordinaria. Tuttavia, anche il piano meglio congegnato dovrà fare i conti con gli imprevisti più svariati.

