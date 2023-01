Le serie tv più attese del 2023

Il 2023 si preannuncia come un anno di televisione di prestigio. Da Gen V a Succession fino alla fine di Ted Lasso, ecco le serie da vedere nel 2023.

Come previsto, lo streaming ha dominato la televisione nel 2022. Spettacoli come Wednesday, House of the Dragon, hanno portato grandi numeri di spettatori. Il 2023 non sembra diverso, con poche serie di rete che sembrano promettenti, mentre i marchi di streaming continuano a lanciare grandi progetti in franchising.

Disney+ protagonista indiscusso

Si prevede che Disney+ sarà il leader nel 2023, con il ritorno di The Mandalorian per una terza stagione (inoltre, Pedro Pascal potrebbe diventare l’attore dell’anno grazie a questa serie di Star Wars e a The Last of Us che debutteranno in contemporanea), la terza stagione di The Witcher e, come al solito, la Marvel sta facendo faville con Agatha: Coven of Chaos e Secret Invasion. Altri spinoff faranno il loro debutto: Gen V, uno spinoff di The Boys dedicato ai teenager, è in pieno svolgimento e il prequel di Bridgerton Queen Charlotte terrà sicuramente gli spettatori con il fiato sospeso. Anche se la maggior parte di questi show non ha una data di uscita certa, tutti dovrebbero debuttare nel 2023. Di seguito sono elencati gli show più attesi nel 2023, in ordine cronologico.

The Last of Us riporta l’apocalisse zombie in televisione

L’anno inizia alla grande per la HBO con The Last of Us, adattamento dell’omonimo videogioco. La serie è firmata dallo scrittore Craig Mazin (Chernobyl), vincitore di un Emmy Award, e dal co-creatore del gioco Neil Druckmann, con Pedro Pascal e Bella Ramsey come protagonisti. La serie si svolge in un mondo post-apocalittico infettato da creature cannibali e segue un contrabbandiere incallito di nome Joel incaricato di scortare una ragazza adolescente immune al virus attraverso gli Stati Uniti. Gli adattamenti dei videogiochi sono un successo o un fallimento (per lo più un fallimento), ma sembra che gli showrunner stiano rompendo la maledizione per dare vita a una nuova era di narrazione.

Data prevista per la prima: 15 gennaio su HBO e HBO Max.

The Company You Keep è lo show della rete da tenere d’occhio

Basata sulla serie televisiva sudcoreana My Fellow Citizens!, The Company You Keep della ABC ha come protagonisti Milo Ventimiglia (This Is Us) e Catherine Haena Kim (dalla serie FBI della CBS). I due interpretano un truffatore e un agente della CIA sotto copertura che si innamorano dopo una notte di passione. Tuttavia, le loro vite si incasinano quando iniziano a intrecciarsi e devono affrontare le bugie con cui convivono. La serie segna il primo ruolo di Ventimiglia dopo This Is Us, in cui la sua interpretazione del premuroso patriarca della famiglia Pearson è stata molto apprezzata.

Data prevista per la première: 19 febbraio su ABC

La terza stagione di The Mandalorian avvia un percorso di redenzione

Pedro Pascal sta vivendo un anno ricco di eventi: dopo il ruolo di protagonista in The Last of Us, tornerà nella terza stagione di The Mandalorian. La terza stagione dovrebbe mostrare di più della Nuova Repubblica, mentre il protagonista si reca a Mandalore per redimersi dopo aver commesso in passato l’infrazione di togliersi l’elmo. La terza stagione riprende dopo The Mandalorian e le apparizioni di Grogu in The Book of Boba Fett, un’altra serie di Star Wars su Disney+. Ciò che non è ancora chiaro della prossima stagione è il ruolo di Grogu, che l’ultima volta è stato visto presumibilmente scegliere legami affettivi e libertà piuttosto che la vita di un Jedi.

Data prevista per la première: 1 marzo su Disney+.

Daisy Jones & The Six torna agli eclettici anni ’70

Basata sull’omonimo libro di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six è una miniserie di 10 episodi che segue la vita di una band fittizia negli anni Settanta. La serie è girata in stile documentaristico con interviste alla band e Reid ha dichiarato che la serie è ispirata alla vita personale dei Fleetwood Mac. La produzione esecutiva della serie è affidata a Reese Witherspoon, che si è già cimentata nel mondo degli adattamenti da libro a film con il film Where the Crawdads Sing.

Data prevista per la prima: 3 marzo su Prime Video

La regina Carlotta: La storia di Bridgerton presenta una regina più giovane

La storia d’amore di Colin e Penelope potrebbe finalmente giungere a compimento nella terza stagione di Bridgerton, ma c’è un’altra storia molto più attesa. Uno degli aspetti più apprezzati dalla critica di Bridgerton è la sua diversità. E nella serie prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story, gli spettatori vedranno come la giovane regina sia salita al potere e come il suo matrimonio con Re Giorgio abbia creato un cambiamento nella società che celebra l’accettazione e l’amore. A differenza di Bridgerton, lo spinoff non è basato su un libro, poiché la regina Charlotte è un personaggio originale per lo show di Netflix. Per fortuna, questo significa che la serie non ha aspettative.

Data prevista per la première: forse maggio su Netflix

Agatha: Coven of Chaos introduce una nuova era della stregoneria

Quando l’Agatha Harkness di Kathryn Hahn è stata sconfitta dalla Strega Scarlatta in WandaVision, è stato difficile credere che sarebbe stata l’ultima volta per lei. Agatha doveva essere una strega incredibilmente potente in grado di controllare una strega ancora più potente, quindi sicuramente prima o poi si sarebbe liberata dall’incantesimo di Wanda. Lo spinoff Agatha: Coven of Chaos conferma che Agatha è di nuovo libera di causare… beh, caos. Sebbene la trama sia ancora segreta, si ipotizza che Agatha stia cercando di formare una nuova congrega di streghe, una delle quali potrebbe essere interpretata da Aubrey Plaza. Se non più streghe, forse Agatha: Coven of Chaos darà ai fan più jingle da trasformare in suoni virali su TikTok.

Data prevista per la prima: inverno su Disney+.

La terza stagione di Ted Lasso dice addio all’allenatore di football

La terza stagione della serie Apple TV+ Ted Lasso dovrebbe essere l’ultima, quindi i fan hanno sentimenti contrastanti al riguardo. Chi vorrebbe mai dire addio all’affascinante allenatore americano? Ahimè, tutte le cose belle devono finire. Dopo l’emozionante tradimento di Nate nel finale della seconda stagione, la terza stagione potrebbe vedere Ted alle prese con la cattiva stampa e sicuramente si scontrerà con la squadra rivale. Tra le altre prospettive della terza stagione, Jamie continuerà il suo arco di redenzione, Roy e Keeley potrebbero avere problemi in paradiso e Sam e Rebecca dovranno affrontare la loro relazione.

Data prevista per la première: su Apple TV+.