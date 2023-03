“Se io fossi un angelo”, l’inno di Lucio Dalla in difesa dell’umanità

Rileggendo le profonde parole di “Se io fossi un angelo” vogliamo ricordare Lucio Dalla nell’anniversario della sua nascita ma anche rivolgere un pensiero a tutte le vittime delle guerre e delle ingiustizie che sconvolgono il mondo.

Comincia così la splendida canzone che Lucio Dalla dedica all’umanità e a tutte le sue contraddizioni. Chissà quante volte ce lo siamo chiesti anche noi, cosa faremmo se fossimo entità superiori, invisibili, potenti.

E più giù in Sud Africa A parlare con L’America E se non Mi abbattono Anche coi russi Parlerei

“Tutto il mondo Girerei Andrei in Afghanistan

Fra i versi più belli e significativi di questa canzone ci sono senza ombra di dubbio quelli che abbiamo appena letto, dedicato a tutte le brutture che ingrigiscono il mondo ed il cuore, e in cui, nonostante tutto, amiamo crogiolarci. Lucio Dalla critica la nostra sete di ricchezza, la nostra indifferenza, il nostro desiderio di arrivare sempre più in alto a discapito dei nostri simili. Parole che oggi risuonano quanto mai attuali, in un universo lacerato da guerre e stragi inutili, che se fossimo più umani avremmo potuto evitare.