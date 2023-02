Sanremo 2023: “Splash”, il significato della canzone di Colapesce Dimartino

Tra i brani più tesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 troviamo sicuramente “Splash” di Colapesce Dimartino. Già protagonisti dell’edizione 2021 con il tormentone “Musica Leggerissima“, scopriamo insieme il suo significato il perché questo brano sarà la nuova hit dell’anno.

E dopo il grande successo del brano “Musica Leggerissima”, Colapesce Dimartino tornano sul palco dell’Ariston per farci ballare e nuovamente sognare con una nuova hit da cantare a squarciagola. Sono i bentornati i due artisti che sono riusciti a riportare le sonorità vintage nelle nostre radio, creando un tormentone senza paragoni e, inizialmente, del tutto inaspettato. quest’anno però, con Splash, la nuova canzone, Colapesce Dimartino vanno ancora oltre e superano persino il successo precedente.



Sempre orecchiabile, in grado di rimanere nella testa di chiunque, questa nuova canzone affronta il tema delle aspettative che ognuno di noi porta sulla propria schiena. Un nuovo invito per vivere la vita con una consapevolezza e leggerezza in grado di farci stare a pieno nel presente. Perché nella vita frenetica, nelle scelte accavallate, nel lavoro incessante e in questa società della performance, bisogna saper recuperare lo slancio folle e genuino verso la quotidianità.

Ci sono successi che, in maniera del tutto inaspettata, entrano a far parte dell’immaginario collettivo del nostro paese. Perché questo è il potere della musica, insinuarsi nella vita di ognuno di noi, nel sound dentro le nostre macchine, nei supermercati, nelle metro, nei villaggi turistici durante i balli di gruppo. ecco, “musica leggerissima” è stata proprio questo. Un tormentone, un balletto semplice ma efficace da ballare con amici e parenti in ogni occasione di svago, per ritrovare il senso è che fondamentalmente la musica: far divertire .

“Splash”, il nuovo brano di cola pesce di Martino, presentato durante la seconda serata di Sanremo 2023, con un richiamo agli anni 70 con beat vintage, richiama quel senso di libertà e spensieratezza insieme al divertimento e risignificazione dei nostri pesi interiori.

Perciò ora è tempo di ballare, di ritrovarsi a riflettere con una nuova hit e certamente continueremo a sentire per diverso tempo.

Il testo della canzone “Splash” di Colapesce Dimartino

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash