Sanremo 2023: le previsioni e gli artisti più amati

Oltre alla classifica ufficiale, si sa, il Festival di Sanremo porta con sé sempre tantissime previsioni da parte del pubblico, soprattutto sui social. Scopriamo i favoriti di questa edizione 2023.

Il festival di Sanremo e le previsioni

Il festival di Sanremo 2023 ci sta letteralmente sorprendendo. Non è un caso che gli ascolti, ogni sera, tendono a crescere esponenzialmente. Il giusto mix tra cantanti di diverse generazioni ha permesso a grandi e più piccoli di seguire con entusiasmo l’intera manifestazione. Un festival che è diventato un vero e proprio show, non solo in televisione, ma anche e soprattutto sui social media. Ed è proprio qui che si iniziano già a stilare le classifiche ipotetiche compresa la possibile vittoria. Scopriamo insieme le previsioni di questa serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Le previsioni per questa ultima puntata e finalissima del Festival di Sanremo 2023 in realtà erano ben chiare dall’inizio. Infatti, quando sono stati annunciati i cantanti in gara l’attenzione è subito stata rivolta verso Marco Mengoni. A 10 anni dalla sua vittoria nel 2013 con la canzone “L’essenziale”, e dopo aver collezionato decine di successi radiofonici, riempito gli stati d’Italia, il cantautore è stato fin da subito il big più atteso di questa edizione. Con una voce che forse non conosce aggettivi per essere descritta, un carisma in grado di sfondare qualsiasi televisione all’interno delle nostre case, una precisione vocale ineccepibile e canzoni in grado di farci emozionare ogni volta. I suoi successi sono una garanzia. E la testimonianza sono proprio le standing ovation ripetute anche in queste serate, soprattutto nella puntata dedicata alle cover; durante la quarta serata del festival di Sanremo, infatti, Marco Mengoni ha presentato la canzone “Let it Be” con i Kingdom Choir riuscendo a mettere in scena un’esibizione straordinaria.

Quindi, è impossibile negare che nelle diverse previsioni su questo Sanremo, Marco Mengoni, con la sua “Due vite“, risulta essere il favorito, il vincitore indiscusso.

Ultimo: prevedibile ma fin troppo amato

Al secondo posto della classifica parziale di Sanremo 2023 troviamo Ultimo, giovanissimo cantautore di successo, in grado di riempire ogni sua data di concerto e riuscendo da anni a mantenere un Fan Base fortissimo. seguito e ascoltato da giovani e non, richiama quel pop melodico romantico tipico della canzone italiana, che ci fa cantare a squarciagola e commuovere nello stesso tempo con delle melodie più o meno sempre simili. Ultimo ha raggiunto la sua firma stilistica in quel famoso Sanremo giovani del 2017, dove vinse con “Il ballo delle incertezze”. Con il suo nuovo brano “Alba”, Ultimo ci regala un testo davvero interessante, romantico, che delinea un sentimento amoroso delicato e profondo nello stesso tempo. Nonostante il brano non sia stato una grande sorpresa per gli ascoltatori, la sua forza rimane indiscutibile, sia per la critica, sia per il televoto. Sui social si alternano pareri contrastanti e quindi non ci rimane che vedere cosa succederà nella puntata finale.

Lazza è la sorpresa migliore dell’ultimo anno

Lazza è sicuramente una delle sorprese musicali più belle dell’ultimo anno: ha conquistato l’intera generazione Z con la sua sensibilità, la sua musica contemporanea ai suoi testi taglienti. Una forte personalità che sta venendo fuori anche in queste serate del festival di Sanremo, una canzone in grado di smuovere il ritmo di qualsiasi persona, di farci saltare sul divano, sulle sedie, in macchina ovunque la possiamo ascoltare. “Cenere” è uno di quei brani che sicuramente sarà in grado di diventare una hit radiofonica e un tormentone estivo. Dalle previsioni social e non, questa canzone rimarrà sicuramente nei nostri ricordi.oltretutto, nella serata cover insieme a Emma, nell’interpretazione della canzone “La fine”. Lazza si è mostrato un artista a tutto tondo riuscendo ad emozionare l’intero pubblico. Quindi, a prescindere da quella che sarà la classifica ufficiale della finale di Sanremo, Lazza lascerà il segno… O forse lo ha già lasciato.

Mr. Rain: un classico che amiamo da anni

Mr. Rain è uno di quei cantautori che negli ultimi anni ha saputo farsi strada piano piano fino ad arrivare dritto al festival di Sanremo.

Si presenta con la canzone “Supereroi”, insieme ad un coro di bambini, per arrivare dritto al punto. A prescindere dalle classifiche, Mister Rain rimane nella sua coerenza artistica, un po’ come Ultimo. La sua canzone non ci sorprende ma sicuramente ci conquista. Negli anni ha saputo emozionare diverse generazioni ed oggi, sul palco di Sanremo, porta di nuovo tutti e tutte con sé. Inevitabilmente i social si schierano dalla sua parte, soprattutto dopo aver portato con sé, nella serata cover, un altro cantautore estremamente amato: Fasma.

Madame

Tra i giovanissimi estremamente amati, non possiamo non citare Madame. Con la sua nuova canzone “Il bene nel male”, la cantautrice che già l’anno scorso aveva conquistato il Festival di Sanremo con il brano “voce”, quest’anno torna a far parlare di sé. Soprattutto perché, oggettivamente, le sue performance sanno arrivare dritte al punto: forti musicalmente, energicamente, vocalmente. Il suo carattere sa uscire in ogni nota, ogni strofa porta il carisma della cantautrice. Questo la porta ad essere, di sicuro, una delle favorite. La sua posizione in classifica traballa un po’, ma sicuramente si confermerà come uno dei più grandi successi di questa edizione.

Un Sanremo di grandi successi

Questo Festival di Sanremo sembra essere un’edizione di grandissimi successi. Infatti, oltre agli artisti sopra citati, troviamo un grandissimo tifo anche per i Coma_Cose, la coppia che con la canzone “L’addio” ha saputo conquistare tutti e tutte, dimostrando quanto l’intesa tra due anime sia fondamentale per lasciare un vero segno sul palco più importante d’Italia. Anche Tananai con il suo brano “Tango” ha saputo suscitare grande sorpresa, uscendo fuori dalla sua comfort zone e cimentandosi in un brano intimo ed emozionante. E poi, impossibile non citare Colapesce Dimartino che, con la loro “Splash”, già stanno facendo ballare chiunque.

