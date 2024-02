San Valentino, i 5 film d’amore più belli da vedere insieme

Film d’amore per celebrare San Valentino, la festa degli innamorati fatta di cioccolatini, fiori, sorprese, passeggiate romantiche, ma non solo.

Un’altra attività, sempre bella e stimolante, da fare il 14 febbraio è guardare insieme alla propria dolce metà un film romantico, magari dopo una cena a lume di candela. Un modo per celebrare il sentimento per eccellenza che è stato portato sul grande schermo da registi e attori, capaci rispettivamente di raccontare e interpretare storie d’amore intense, ricche di difficoltà, ma in cui a trionfare è sempre quel sentimento che ci spinge a superare gli ostacoli.

Cinque film d’amore da vedere a San Valentino

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, abbiamo chiesto alla nostra community su Facebook quali fossero i loro film d’amore preferiti. Scopriamo le pellicole più citate.

Nothing Hill

Amato, nominato e rivisto milioni di volte. Abbiamo chiesto ai nostri lettori i loro film d’amore preferiti e Nothing Hill è, forse, il più nominato in assoluto. Forse perché racconta la realizzazione di un amore “impossibile”? Forse perché gli attori sono tra i più affascinanti di Hollywood?

Il quartiere londinese del titolo è diventato ancora più frequentato dai turisti dopo l’uscita del film: molti cercavano il giardino dove i due innamorati, interpretati da Grant e la Roberts, si scambiano il primo bacio e la libreria di viaggi dove lavora William (Grant). È qui che il giovane perde la testa per la diva del cinema Anna Scott (Roberts).

Notting Hill e l’amore per i libri. I luoghi indimenticabili del film Stasera in onda in tv l’intramontabile “Notting Hill”, la storia d’amore fra un libraio squattrinato di Notting Hill e la diva hollywoodiana Anne Scott

Le pagine della nostra vita

Tra i film d’amore consigliati citiamo “Le pagine della nostra vita“. Ryan Gosling e Rachel McAdams erano agli inizi della loro carriera quando hanno recitato nel romanticissimo Le pagine della nostra vita di Nick Cassavetes. Tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, questo film ci fa impazzire d’amore ogni volta.

La storia di una relazione travolgente, estiva, piena di litigi e di passione. Una storia che torna, dopo lunghi anni di distanza, a scombussolare le vite dei protagonisti. Di pianti ce ne facciamo tanti, soprattutto nella scena di quel bacio improvviso sotto la pioggia. Un vero classico.

“Le pagine della nostra vita”, il film che racconta l’amore eterno “Tu mi hai insegnato che cosa significhi amare”. Il discorso sull’amore ne “Le pagine della nostra vita”, dal romanzo di Nicholas Sparks

Titanic

Si, Titanic è sicuramente il film più classico che ci sia, però è sempre perfetto per la serata di san valentino. Un film che ci fa sognare per ben 3 ore, in cui Kate Winslet e Leonardo di Caprio splendono nella loro meravigliosa gioventù. Una colonna sonora pazzesca che ancora ci riempie il cuore di emozioni. Insomma, vedere Jack in quell’oceano e la forza di Rose, ci fa credere in quel sentimento che è “L’amore sopra ogni cosa”.

I ponti di Madison Country

“I ponti di Madison County” (The Bridges of Madison County) è un film romantico del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood con Meryl Streep, tratto dall’omonimo romanzo di Robert James Waller. Il film racconta una delle storie più romantiche ed intense della storia del cinema.

Non a caso la pellicola incassò più di 185 milioni di dollari e fu apprezzata anche dagli esperti del settore che in più di un’occasione la definirono come “una delle migliori regie dell’attore californiano“. Intensità e romanticismo ricreati alla perfezione dai due attori protagonisti.

I ponti di Madison County, un amore oltre la finzione I ponti di Madison County è un film romantico del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood con Meryl Streep, molto complici durante le riprese

Io prima di te

“Io prima di te” è un film del 2016 diretto da Thea Sharrock e tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes. Una storia d’amore che va oltre le difficoltà, i problemi e la malattia.

La pellicola racconta una storia potente e commovente, esattamente come raccontata nel libro di Jojo Moyes. Un inno alla vita e alla speranza, sia da parte di Louisa che da parte di Will, i due protagonisti. Le loro sono due vite diverse, completamente opposte. Lui ha vissuto tutto, fino al limite e una tragedia gli ha tolto ciò che aveva di più caro.

“Io prima di te”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes “Io prima di te” è un film del 2016 diretto da Thea Sharrock e tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes. Scopriamo la trama e gli insegnamenti del film.

© Riproduzione Riservata