Roberto Saviano critica Alberto Angela e la sua trasmissione su Napoli

il dibattito

"Le bellezze di Napoli non sono sfavillanti”. Con un post e un articolo Roberto Saviano critica la narrazione che il divulgatore Alberto Angela ha fatto della città di Napoli in tv

Roberto Saviano critica la narrazione di Napoli fornita da Alberto Angela durante la trasmissione “Stanotte a Napoli” andata in onda la sera di Natale. L’autore di Gomorra, riferendosi al divulgatore amato ed apprezzato in tutta Italia, non è d’accordo sul fatto che della città partenopea sia stata raccontata soltanto la luce nonostante Alberto Angela, nella premessa, abbia affermato che delle ombre esistono ma non era quella la sede per parlarne.

Il parere di Roberto Saviano

Lo scrittore casertano ha pubblicato un post sulla sua pagina facebook che richiama un articolo apparso sul Corriere della Sera. “Le bellezze di Napoli non sono sfavillanti, ma piene di crepe e cicatrici. Quanto siamo disposti ad accettare questa evidenza? Sembra davvero che alla realtà non vogliamo prestare attenzione, che preferiamo dimenticarla a qualunque costo. Ma c’è chi può permetterselo e chi no. C’è chi può dimenticare la realtà perché in fondo non la frequenta mai davvero e chi invece vi è tanto immerso da non avere la possibilità di analizzarla”.

“Napoli è come il Cristo nella Cappella Sansevero che, sebbene velato, palesa ogni vena, ogni spasmo, a riprova del fatto che non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare le bellezze di una città per delegittimare il racconto di ciò che accade non è indice di ignoranza o superficialità, ma di cattiva fede”. Il post naturalmente sta suscitando numerose reazioni contrastanti.

C’era stato un boom di ascolti e di pareri favorevoli via social per “Stanotte a Napoli” andata in onda il 25 dicembre. Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, ha proseguito la serie con una puntata straordinaria dedicata alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale, alle 21.25 su Rai1, Alberto Angela e la sua troupe si sono mossi nei vicoli della città alla scoperta delle sue meraviglie, riscuotendo un successo di pubblico sul piccolo schermo e sui social.