Perché “Stanotte a Napoli” di Alberto Angela è stato un successo

Boom di ascolti e di pareri favorevoli via social per “Stanotte a Napoli”. Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continua la serie con una puntata straordinaria dedicata alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale, alle 21.25 su Rai1, Alberto Angela e la sua troupe si sono mossi nei vicoli della città alla scoperta delle sue meraviglie, riscuotendo un successo di pubblico sul piccolo schermo e sui social.

Stanotte a Napoli

Stanotte a Napoli è diretta da Gabriele Cipollitti ed è una produzione realizzata dalla RAI in 4K HDR. La fotografia è di Vincenzo Calò. Una puntata scritta da Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti ed Emilio Quinto. Con “Stanotte a Napoli”, Alberto Angela ha guidato gli spettatori a scoprire le meraviglie di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Luoghi famosi che si aprono ai telespettatori con calma, lontani dal flusso turistico.

Napoli raccontata dai napoletani

A punteggiare il viaggio personaggi illustri – attori, cantanti, sportivi – che incarnano lo spirito della città. Sono loro ad aver rivelato aspetti inaspettati di Napoli. Giancarlo Giannini è Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città. Massimo Ranieri con la sua voce ha ricordato l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito ha raccontato i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi in musica ha illustrato il legame che la città ha da sempre con il caffè. Il mito di Maradona è stato fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra. Serena Autieri ha rievocato l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.

Il ringraziamento dei napoletani

Oltre 61mila likes, 8.634 commenti – favorevoli nel 99,9% dei casi -, più di sedicimila condivisioni. Durante la messa in onda di “Stanotte a Napoli” e ancora oggi il profilo pubblico di Alberto Angela è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di napoletani che hanno ringraziato il popolare divulgatore scientifico piemontese per il suo ultimo lavoro. Una vera e propria ovazione web, specchio fedele dell’entusiasmo dei napoletani esaltati dalla città in onda sulla prima rete Rai.

“In un solo colpo – si legge in uno dei tanti commenti che hanno inondato il profilo Facebook di Alberto Angela – hai spazzato via luoghi comuni e pregiudizi sulla nostra città, rendendo un servizio magnifico e facendoci uscire dal racconto di Gomorra”. Un successo per Napoli e, in generale, per la cultura italiana.