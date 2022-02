Reacher, la nuova serie tv ispirata ai romanzi di Lee Child

serie tv tratte dai libri

E’ visibile da pochi giorni su Amazon Prime Video “Reacher“, la nuova serie televisiva poliziesca americana basata sulla serie di libri di Jack Reacher di Lee Child. Protagonista è appunto Jack Reacher, un ex poliziotto militare dell’esercito americano che viene coinvolto nella lotta contro una cospirazione criminale dopo essere stato arrestato per un crimine che non ha commesso mentre visitava la città rurale di Margrave, in Georgia.

Reacher, la trama

Jack Reacher è un moderno cavaliere solitario, caratterizzato da un profondo senso della giustizia e di un onore. Jack è un veterano della polizia che abbandona i panni militari per tornare alla vita civile, ma alcune particolari circostanze lo costringeranno a calarsi nei panni di un investigatore; infatti si scoprirà che è in atto una cospirazione contro di lui.

Reacher gira il mondo portando con se soltanto il minimo indispensabile per sopravvivere. Quando arriverà a Margrave, cittadina della Georgia dove si ritrova ad affrontare il primo caso di omicidio in ben 20 anni, Reacher verrà arrestato dai poliziotti come colpevole dell’assassinio. Dovrà fare di tutto per dimostrare di essere innocente e che si trattt di un complotto contro di lui.

Il cast

Nel cast della serie tv targata Amazon Prime Video ci sono Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Tompson, Maria Sten, Harvey Guilén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins e Bruce McGill.

Il romanzo

La prima stagione di Reacher è tratta dal romanzo “Killing Floor”, il debutto letterario del 1997 dello scrittore britannico Lee Child. Il libro è stato pubblicato in Italia da Longanesi nel 2000, intitolato “Zona pericolosa”. Un debutto letterario che all’epoca ha raccolto consensi unanimi, facendo apprezzare l’autore Lee Child per l’abilità nelle descrizioni e nella caratterizzazione dei personaggi, con cui riesce a fondere mirabilmente suspense e colpi di scena in una miscela esplosiva di emozioni.

Lee Child

Lee Child è nato a Coventry, in Inghilterra, nel 1954. Dopo aver lavorato per vent’anni come autore di programmi televisivi, nel 1997 ha deciso di dedicarsi alla narrativa: il suo primo libro, “Zona pericolosa“, è stato accolto con un notevole successo di pubblico e critica, e lo stesso è accaduto per gli altri romanzi d’azione incentrati sulla figura di Jack Reacher, personaggio definito dall’autore «un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta rapidità e determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell’onore e della giustizia». Nel 2019 è stato proclamato Autore dell’anno dal British Book Awards. Lee Child vive negli Stati Uniti dal 1998.