Tutte le radio unite per l’Italia: alle 11 sarà trasmesso l’inno di Mameli

Questa mattina tutte le radio italiane si uniranno per far suonare all’unisono l’Inno di Mameli, seguito da tre canzoni del patrimonio musicale italiano. Azzurro, La canzone del sole e Volare. Dopo i flash-mob alle finestre di tutta Italia, anche le radio si uniscono al canto pieno di speranza del Paese. Per partecipare, basterà accendere la radio e alzare il volume, uscendo sui balconi o nei giardini per sventolare il tricolore.

l’Inno di Mameli per sentirci uniti

L’appuntamento con “La radio per l’Italia” è previsto per oggi venerdì 20 marzo alle 11 di mattina, quando tutte le stazioni radio nazionali si sincronizzeranno per trasmettere l’inno nazionale in contemporanea. È la prima volta nella storia della radio che tutte le stazioni si sincronizzeranno per trasmettere l’Inno di Mameli. Un segno di speranza per illuminare questi giorni difficili e unire il Paese nel segno della partecipazione collettiva.

Le sirene di bordo delle navi militare

Dopo la messa in onda dell’Inno di Mameli, circa 70 navi della Marina Militare, in sette basi navali, suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente, per ringraziare i medici e tutto il personale sanitario, in questo momento impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

