“Questa piccola magia” (2015), la meravigliosa canzone di Carmen Consoli che racconta l’amore per i figli

In "Questa piccola magia" Carmen Consoli racconta con parole dolci e delicate l'amore immenso che si prova per i figli.

“Questa piccola magia/ non è un sogno non è una spietata chimera./ E quasi comincio a credere/ che la felicità abbraccerà questa vita”.

Carmen Consoli, che il 4 settembre compie 50 anni. Quella che stiamo per scoprire è una commovente canzone dedicata all’ amore per i figli . La scopriamo in occasione del compleanno della cantautrice catanese, che il 4 settembre compie 50 anni.

“Questa piccola magia” di Carmen Consoli

Amo la pioggia d’estate

L’aria di quiete e di libertà.

Tu che sorridi e non parli

Batti a tempo le mani

Amo l’odore dell’acqua

Su questa terra affamata Tu che mi afferri le mani

Muovi già i primi passi

Questa piccola magia

Non è un sogno non è una spietata chimera

E quasi comincio a credere

Che la felicità abbraccerà questa vita

Amo la pioggia d’estate

Questa campagna che ascolta

Le voci di vecchi fantasmi

La montagna e i suoi lamenti

Amo l’odore dell’acqua

Su questa terra affamata

Tu che sorridi e non parli

E con gli occhi mi abbracci

Questa piccola magia

Non è un sogno non è una spietata chimera

E quasi comincio a credere

Che la felicità abbraccerà questa vita

E quasi comincio a credere

Che la felicità abbraccerà questa vita.

L’abitudine di tornare, l’ottavo album di Carmen Consoli

“Questa piccola magia” è tratta dal penultimo album in studio di Carmen Consoli, intitolato L’abitudine di tornare. Pubblicato nel gennaio 2015 dalla Universal Music, è stato finalista alla sesta edizione della Targa Tenco.

Composto da dieci tracce, l’album prende il nome dal titolo della prima canzone e affronta diverse tematiche che spaziano dal sociale all’esistenziale. Come spesso è capitato anche in lavori passati, l’artista catanese decide di calarsi nella quotidianità del contemporaneo per raccontare non solo l’intimità del proprio io, ma anche le storture e le contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo.

Nell’album, le tracce più “sociali” vengono intervallate da quelle più “liriche”, di modo che l’ascolto completo risulti leggero e dinamico.

“Questa piccola magia” è il brano che chiude L’abitudine di tornare.

L’amore per i figli

Si ascolta per la prima volta e si rimane subito rapiti dal suono romantico e nostalgico di una melodia che accompagna parole dolci e delicate, sia sul piano fonetico che su quello semantico.

Chi ascolta è come immerso in un sogno, bagnato di pioggia profumata e di luce soffusa. La piccola magia che dà il titolo al brano non si riferisce soltanto alla pioggia che si fa strada all’improvviso attraverso il torrido paesaggio estivo, ma anche – anzi, soprattutto – al destinatario della canzone: quel figlio di cui afferriamo solo i contorni sbiaditi e gli occhi sorridenti e calmi, innamorati della vita ancora misteriosa e della madre.

“Questa piccola magia” è, infatti, una meravigliosa canzone d’amore che Carmen Consoli ha voluto dedicare al figlio. Non viene mai nominato né descritto. Lo vediamo, però, sorridere e muovere i primi passi, illuminare la vita di una madre che, grazie a questo amore immenso, si accorge di cosa significhi davvero la parola “felicità”.

Chi è Carmen Consoli

Nata a Catania il 4 settembre 1974, Carmen Consoli è una cantautrice e polistrumentista italiana. Durante la sua carriera, cominciata negli anni ’90 con la partecipazione alla trasmissione Tempo reale su Rai 3 in occasione di un tributo a Mia Martini, ha prodotto diversi album sia per il mercato italiano sia per quello estero, 34 singoli e numerose collaborazioni.

Ha venduto oltre 2 milioni di dischi in Italia e ottenuto un importante riconoscimento con “Confusa e felice”, inserito nella lista dei 100 migliori album italiani secondo Rolling Stone.

