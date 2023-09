Riparte Playbooks, il magazine letterario alla scoperta di libri e autori

Per chi ha voglia di viaggiare e conoscere i segreti di scrittori e artisti di altri paesi, per chi vuole essere accompagnato nella lettura di un libro o in un film, fra emozioni e dettagli che stimolano la mente, da giovedì 28 settembre in esclusiva su RaiPlay, torna “PlayBooks”, la produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, dedicata agli amanti della lettura.

Alla scoperta di Lisbona

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la settima edizione parte da Lisbona con uno Speciale PlayBooks, che porta gli spettatori a passeggio per la città in compagnia di scrittori e artisti che raccontano aneddoti e opere degli autori portoghesi più importanti, dal grande poeta Fernando Pessoa al premio Nobel per la Letteratura José Saramago, passando per Luís de Camões il” Dante portoghese” e personaggio misterioso del ‘500, fino a António Lobo Antunes, il più grande scrittore portoghese vivente e ad Antonio Tabucchi, che proprio per amore del Portogallo cambiò paese e idioma arrivando a scrivere direttamente in lingua portoghese il romanzo “Requiem”.

Ospiti della puntata sono Valério Romão, autore della trilogia “Paternità mancate” e Pedro Chagas Freitas, bestseller internazionale con il suo “Prometto di sbagliare.”

PlayBooks

Le graphic novel del programma sono affidate ancora una volta a ZUZU, amatissima fumettista e illustratrice, mentre a commentare i film figli della letteratura, arriva il giovane critico cinematografico, Matteo Vitelli. Non poteva mancare la “filosofa pop” Ilaria Gaspari, che interpreta e svela le pagine dei testi scelti insieme all’attrice Gioia Salvatori, star di Instagram con il suo video diario, “Cuoro”, racconta delle inadeguatezze quotidiane di una ragazza.

Le novità della settima edizione

Tornano anche Simon and The Stars e Claudio Morici con il racconto di storie curiose su grandi scrittori mentre – novità di quest’anno – in un nuovo spazio dedicato, il poeta Guido Catalano si occuperà soprattutto di poesia contemporanea.

Tante le curiosità che arricchiranno i prossimi “Speciali PlayBooks”, tra queste una puntata dedicata al grande scrittore Italo Calvino che proprio quest’anno avrebbe compiuto 100 anni.

Infine, nello spin off “Extra Books”, Vittorio Castelnuovo incontra scrittori, intellettuali e personalità che hanno segnato la cultura italiana e internazionale.

© Riproduzione Riservata