Con il 2023 alle porte eccoci a guardare le nostre stelle per comprendere meglio il nostro futuro. Scopriamo che oroscopo dei libri per il segno del sagittario.

Oroscopo Sagittario: 22/11 – 21/12: nuove scoperte di vita

Le vostre tre parole d’ordine sono:

“beata perseveranza; rilassatevi; in viaggio verso sé stessi”

Sul fronte amoroso e affettivo

Secondo il vostro oroscopo avrete i benefici ad inizio anno, che vi accompagneranno per lunghe settimane, regalandovi momenti di grande benessere in coppia. In estate poi, vivrete un periodo di batticuore, attimi di un eros caldo e appassionato di dolci e carezze, ottimo per cuori solitari. Giove e Venere scalderanno i sensi e rilancerà passione ed affettività rassicurando coppie collaudate e non deludendo chi punterà a qualcosa in più, promettendo una fase di successi e un amore di quelli indimenticabili. Nettuno potrebbe aggiungere un po’ di confusione parecchie incertezze sulla strada da intraprendere, ma a volte sarà meglio lasciarsi portare dalla corrente senza opporre resistenza.Darete libero sfogo alla vostra allegria, ad una sessualità gioiosa e leggera, un po’ frivola, vitale e scoppiettante.

Sul fronte professionale

Ebbene si, questo oroscopo afferma che il vostro nuovo anno sarà ricco di scoperte lavorative, che avrete l’imbarazzo della scelta. Scegliere una professione che vi gratifica non poco e che vi farà viaggiare tantissimo. Sarete meravigliati dai vostri successi personali, sarete gratificati dalle vostre scelte, sarete premiati per il vostro ottimismo e per la vostra fiducia nel mondo. Non conterete fino a dieci, ma partirete sempre con grande entusiasmo per il vostro prossimo viaggio imprenditoriale. A volte il transito dispettoso di un pianeta vi invita a fare meglio, ad acquisire quella qualità che spesso vi manca. Riscoprite una beata perseveranza sui vostri affari. I risultati vi premieranno. Avrete denaro per investire in nuovi progetti. Gli affari andranno a gonfie vele. Cercherete un’idea vincente per sbaragliare la concorrenza Ci saranno nuovi investimenti per nuovi guadagni, nuove iniziative per nuovi progetti. V’illuderete non poco, ad esempio quello di guadagnare in tre semplici mosse. Sapete che ci sarà un duro lavoro, ma che sarete ricompensati con grande gioia.

Oroscopo e simboli

Il vostro portafortuna del nuovo anno sarà il cornetto, meglio se di corallo rosso, simbolo di fertilità, di vittoria e di salute, di nuovi inizi e di prosperità. Dovrà essere ricevuto in dono e non acquistato. Sarebbe meglio farselo regalare. Da portare sempre co

Il vostro colore dell’anno sarà il blu, il colore legato alla guarigione, alla meditazione e alla tranquillità, riuscendo a guarire dai mille pensieri. Indosserete il blu mare e farete fluire fuori di voi ogni angoscia, ritagliatevi momenti silo vostri in riva al mare o davanti ad un bel camino acceso con una tisana rilassante.

Oroscopo dei libri

Per questo oroscopo dei libri vi consigliamo un libro in grado di farvi intraprendere un percorso di nuova consapevolezza e rinascita: Mangia, prega e ama di Elizabeth Gilbert.

Liz è bella, bionda, solare; ha una grande casa a New York, un matrimonio perfetto, un lavoro invidiabile. Eppure, in una notte autunnale, si ritrova in lacrime sul pavimento del bagno, con l’unico desiderio di essere mille miglia lontana da lì. Quella notte, Liz capisce di non volere niente di tutto quello che ha, e fa qualcosa di cui non si sarebbe creduta capace: si mette a pregare. Come reagireste se Dio (o qualcosa che gli assomiglia) venisse a toccarvi il cuore e la mente, non per invitarvi alla pazienza e alla rassegnazione, ma per dirvi che avete ragione, quella vita non fa per voi? Probabilmente fareste come Liz: tornereste a letto, a pensarci su. A raccogliere le forze, perché il bello deve ancora venire. Un amarissimo divorzio, una tempestosa storia d’amore destinata a finir male e, in fondo, uno spiraglio di luce: un anno di viaggio alla scoperta di sé. In questo irresistibile diario-confessione, Elizabeth Gilbert ci racconta le tappe della sua personalissima ricerca della felicità: l’Italia, dove impara l’arte del piacere, ingrassa di 12 chili e trova amici di inestimabile valore; l’India, dove raggiunge la grazia meditando in compagnia di un idraulico neozelandese dal dubbio talento poetico; e l’Indonesia, dove uno sdentato sciamano di età indefinibile le insegna a guarire dalla tristezza e dalla solitudine, a sorridere e a innamorarsi di nuovo. “Mangia prega ama” è la storia di un’anima irrequieta, con cui è impossibile non identificarsi