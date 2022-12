Oroscopo dei libri 2023 del Toro

È arrivato il tanto atteso momento di leggere il nuovo oroscopo dei libri 2023! Ecco cosa accadrà per i nati sotto il segno del Toro e i consigli di lettura da parte dell’astrologa Loredana Galiano.

Oroscopo Toro: 21/04 – 20/05: verso una nuova consapevolezza

Le vostre tre parole d’ordine:

“quando le idee vengono deviate su un altro binario; un’esistenza amplificata; scegliete la vostra originalità.

Sul fronte amoroso e affettivo

L’oroscopo di quest’anno riguardo l’amore, vede Urano che sarà ancora con voi a spazzare via ciò non vi sarà più utile o non vi darà più alcuna gratificazione. Un vecchio rapporto ormai privo di emozione finirà, per dare spazio alle novità, a nuove conoscenze. Dalla primavera in poi, avrete Giove nel vostro cielo che vi aiuterà a trovare la persona giusta, la vostra anima gemella, colei che vi farà battere il cuore, quella che crede nella formula “per sempre”. Gli ultimi colpi di cosa di Saturno potranno essere decisivi ed essenziali per decidere i vostri prossimi passi da fare. Avrete bisogno di tranquillità e di sicurezza, di un rapporto che vi regali emozione, spazzando via ogni tipo di gelosia. Potreste vivere dei grandi sogni come in un film romantico, ma voi avrete bisogno anche di altro, sensualità e rassicurazioni affettive. Nuovi colpi di scena coloreranno la vostra estate.

Oroscopo sul fronte professionale

Sarete efficienti e sempre determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Avrete il sostegno di Saturno per i nati della prima decade. Spesso però potrebbe succedere che le vostre idee verranno deviate su altro binario, non seguiranno i vostri progetti ben prefissati, causa dei cambiamenti improvvisi di Urano, che sopraggiunge stravolgendo i vostri piani. Imparerete ad essere più elastici e a seguire nuovi programmi di aggiornamento, complice il bel transito di Mercurio positivo tutto l’anno. Scoprirete nuove innovazioni e straordinarietà e così potrete notare come i vostri piani decolleranno all’impazzata per raggiungere il miglior successo, grazie all’ambizione di Plutone che vi sorreggerà ancora per altro tempo. Vi accorgete che avrete una nuova forza economica per fare nuovi investimenti, per guadagnare con successo e soddisfazione. Sarete ben soddisfatti di un bel conto corrente corposo e penserete al prossimo futuro con maggiore fiducia e autostima, ringraziando la compagnia di Babbo Giove nel vostro cielo.

Il vostro portafortuna sarà avere una moneta nel portafogli o sul comodino, ciò alimenterà il pensiero di accrescere la propria ricchezza. Concentratevi su qualcosa che volete ottenere, su qualcosa che desiderate con tanto ardore, sarà un valido aiuto nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

Il vostro colore dell’anno sarà l’argento, il colore della purificazione, della sincerità e della chiarezza, dell’onestà e della purificazione dai momenti negativi.

Oroscopo dei libri: il titolo per il Toro

Per l’oroscopo di questo nuovo anno, il libro che vi consigliamo è: Open di Andre Agassi.

Un capolavoro contemporaneo che ha emozionato chiunque abbia letto la sua storia. Lasciatevi ispirare e dare forza da queste pagine. Ecco la trama:

Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un padre dispotico ma determinato a farne un campione a qualunque costo, Andre Agassi cresce con un sentimento fortissimo: l’odio smisurato per il tennis. Contemporaneamente però prende piede in lui anche la consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed è proprio in bilico tra una pulsione verso l’autodistruzione e la ricerca della perfezione che si svolgerà la sua incredibile carriera sportiva. Con i capelli ossigenati, l’orecchino e una tenuta più da musicista punk che da tennista, Agassi ha sconvolto l’austero mondo del tennis, raggiungendo una serie di successi mai vista prima.