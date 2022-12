Oroscopo dei libri 2023 per il segno della Vergine

Il 2022 agli sgoccioli e tra le cose da fare, prima di affrontare questo nuovo anno, c’è sicuramente quella di leggere il nostro oroscopo. Grazie alla nostra esperta, scopriamo cosa può aspettarsi il segno della Vergine.

Oroscopo per la Vergine: 24/08 – 22/09: verso nuove strategie di vita

Per quest’anno, le vostre tre parole d’ordine sono:

“arriva un’idea; un cuore colmo di stupore; la posta in gioco”

Oroscopo sul fronte amoroso e affettivo

Ebbene sì, Giove, Urano, a tratti Plutone e Mercurio a vostro favore sono un mix rivoluzionario che scatenerà sensazioni forti e dirompenti. Sarà il momento di cercare di mettere in prativa quelle fantastiche la vostra mente coltiverà in segreto senza avere il più delle volte il coraggio di esprimerle. Vi scoprirete più sicuri di voi stessi e perfino più audaci. Un nuovo amore si affaccerà portandovi speranze e gioia di vivere, plutone v’incoraggerà in un mix di erotismo e trasgressione. Farete attenzione alle fantasie illusorie di Nettuno contrario. Saprete ritagliarvi dei momenti inaspettati, ma accuratamente opportuni, situazioni piccanti, per sperimentare giochi di ruolo, travestimenti e perché no, giocattoli sexy.

Oroscopo del lavoro

Avrete diverse opportunità che vi renderanno alti, ricchi e famosi, ma soprattutto avrete un asso nella manica per tutto l’anno. Un bel Mercurio vi terrà compagnia per i vostri affari, per i vostri viaggi, per la vostra comunicazione, per le vostre idee e i vostri progetti. Nuovi amici e nuovi contatti coloreranno il vostro nuovo periodo. Avrete l’agenda piena di belle cose da fare a tutto tondo nella mente e sulla vostra scrivania. Sarete imbattili e coscienziosi, vincenti e solidali. Avrete dalla vostra Mercurio e Giove che vi faranno andare dritti come un treno, mentre Saturno vi rende più lucidi e più cauti nel prendere importanti decisioni. Urano, Giove e Mercurio riempiranno non solo le vostre tasche e il vostro conto in banca, ma anche il vostro lavoro e i vostri piani lavorativi.

Punterete alto con i trigoni di Plutone e Urano, che vi daranno man forte nel vostro lavoro. Farete maggiore attenzione alle sviste di Nettuno e a non farvi distrarre dalle sue illusioni. Non vi fate incantare dai guadagni facili e soprattutto saprete lavorare duro.

Simboli e portafortuna dell’oroscopo 2023

Il vostro portafortuna sarà dell’anno sarà una chiave, la chiave del successo, della forza, con il potere di aprire nuove porte o chiuderne di vecchie e inutili, con lo scopo di raggiungere i propri scopi. Le chiavi rappresentano la ricchezza, la salute e l’amore. Tre doni che ognuno desidera e per attirarli se è soliti legare tre chiavi con un nastro rosso.

Il vostro colore dell’anno sarà il verde smeraldo, il colore legato alla fertilità, alla buona fortuna, alla pace in famiglia, alla sessualità, alle relazioni d’amore, dell’armonia, indosserete un capo di colore verde o un accessorio o un gioiello.

Oroscopo dei libri per la Vergine

Per questo oroscopo dei libri, il segno della Vergine merita sicuramente un grande classico della letteratura, in grado di far riflettere ancora oggi: Jane Eyre di Charlotte Brontë.

Qui la trama di uno dei libri più amati di sempre:

Jane Eyre racconta la storia dell’educazione sentimentale di una giovane istitutrice inglese, orfana e di umili origini, che ottiene alla fine, dopo molte peripezie, la felicità in amore unendosi all’ardente, impetuoso Edward Rochester, suo padrone; con questa si intreccia una precedente e tragica storia d’amore e follia che ha avuto per protagonisti Edward e Bertha, la donna strappata alla sua terra caraibica e relegata come pazza in una soffitta nella grande magione di Rochester: Thornfield Hall. Il romanzo è stato accolto con grande favore dal pubblico e da buona parte dei critici.