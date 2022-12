Oroscopo dei libri 2023 per il segno del Capricorno

Oroscopo dei libri 2023

Lo sappiamo benissimo, quando il nuovo anno è alle porte, tutti e tutte noi non vediamo l’ora di leggere e scoprire il nostro oroscopo. Che sia sull’amore, sul lavoro, sulla famiglia o la salute, indagare sul nostro possibile futuro è sempre un grande stimolo. Ora scopriamo cosa può aspettarsi il segno del CAPRICORNO leggendo l’oroscopo della nostra esperta.

Capricorno: 22/12 – 20/01: verso una nuova storia da scrivere

Le vostre tre parole per l’oroscopo dell’anno sono:

“siete devoti alla vostra sete di conoscenza; un racconto come monito; qualcosa d’interessante”

L’oroscopo sul fronte affettivo e amoroso

Urano metterà in crisi le relazioni soffocanti e abitudinari, spazzerà via quelle malinconie di coppia e darà un taglio decisivo a quelle storie sofferte. Scoprirete come essere liberi da vincoli privi di emozioni sai necessario ed essenziale al vostro benessere emotivo. E così, avvertirete un desiderio di rinnovamento, di mettersi in gioco, di provare cose nuove e potrebbero esserci svolte amorose importanti. Dalla primavera in poi, con Giove positivo non mancheranno grandi occasioni per innamorarsi, per godere il piacere di ritrovarsi in coppia, per ufficializzare un nuovo rapporto, che da tempo stentava a decollare. Riscoprirete le soddisfazioni con impegno e responsabilità, ritroverete il piacere di innamorarvi e soprattutto di affrontare con ottimismo ogni passo che farete insieme.

Sul fronte professionale

Il favoloso trigono di Urano per diverso tempo vi suggerisce di scrivere una nuova storia della vostra vita, un nuovo bilancio e un nuovo rendiconto finanziario. Vecchi resoconti si chiudono e nuovi si prospettano. Porte che si chiudono e portoni che si apriranno. Nuove scommesse da vincere, un nuovo ottimismo coloreranno le vostre giornate di creatività e fantasia. Mercurio sarà il vostro stratega per il vostro lavoro e per i vostri interessi economici. Progetterete nuove idee per far fruttare i vostri guadagni. Rinnovate il vostro planner con nuove strategie di marketing con nuovi prospetti e nuove idee. V’invita a stilare un programma che seguirete alla lettera, nuove bozze di listino prezzi, nuove strategie vincenti per affrontare la concorrenza. Alberga in voi una nota di insoddisfazione che vi guiderà verso scelte migliori. L’aspetto positivo di Nettuno è una miniera ricca per il vostro lavoro. Sfrutterete la vostra immaginazione per cambiare le carte in tavola e assecondare tutti i cambiamenti del periodo. Alla fine, scoprirete che non siete così rigidi nel mantenere le vostre idee, ma abbastanza flessibili da valutare anche altre proposte.

Il vostro portafortuna dell’anno sarà l’elefantino, simbolo di ricchezza e salute, di pazienza e di saggezza.

Il vostro colore sarà il verde acqua che vi farà entrare nel mondo delle emozioni verso un cambiamento importante e vi farà conoscere veri sentimenti autentici.

Il libro per il segno del Capricorno

Ma essendo questo l’oroscopo dei libri, ecco un romanzo che vi consigliamo da leggere per questo nuovo anno è Stoner.

Stoner è un romanzo del 1965 dello scrittore statunitense John Edward Williams. Un romanzo per recuperare una nuova prospettiva di vita e confermare i propri valori.

Ecco la trama:

John Williams racconta la vita di un uomo, Stoner appunto, che, nato in una famiglia di contadini poveri, finisce per scoprire dentro di sé una passione struggente per la letteratura e diventa professore. È la storia di un uomo che conduce una vita semplice al limite della frugalità. Una vita che lascia poche tracce. Ma Stoner è molto molto di più: è un romanzo sull’amicizia, sul matrimonio, un romanzo di ambiente universitario, un romanzo sociale e – last but not least – un romanzo sulla fatica. Sul duro, implacabile lavoro nelle fattorie, sull’impegno che richiede la vita matrimoniale, sulla difficoltà di allevare con paziente empatia una figlia all’interno di una famiglia avvelenata, e sul tentativo di avvicinare alle meraviglie della letteratura studenti universitari spesso insensibili. Ma, al fondo, Stoner è soprattutto un romanzo sull’amore: sull’amore per la poesia, per la letteratura e anche sull’amore romantico.