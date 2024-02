Ophelia, il film tratto dal libro ispirato al personaggio di Shakespeare

Stasera 19 febbraio 2024 alle ore 21 su Iris andrà in onda “Ophelia”, film diretto da Claire McCarthy con protagonista Daisy Ridley nel panni del celebre personaggio shakespeariano. Il film è tratto dal romanzo di Lisa Klein “Ophelia” nel quale l’autrice da un’interpretazione personale dell’Amleto di William Shakespeare dal punto di vista del celebre personaggio femminile.

Ophelia, la trama

Il film vede al centro la storia di Ophelia, il suo amore per Amleto e il rapporto tormentato con la madre Gertrude di cui è la più rinomata dama di compagnia. Cresciuta e diventata una donna bella e intelligente, Ophelia cattura subito l’attenzione del bel principe Amleto.

I due si lasciano andare a questo amore segreto ma gli intrighi di corte cominciano ad essere tragici: il re viene assassinato. Questo evento porta il principe Amleto in una spirale dove l’unica speranza sembra essere la vendetta. Ophelia deve decidere tra il suo vero amore o la propria vita ed escogita un piano per fuggire per sempre in modo da non svelare mai un terribile segreto.

Il cast del film

Il film diretto da Claire McCarty può contare su un cast d’eccezione: oltre alla già citata Daisy Ridley nei panni di Ophelia, fanno parte del cast l’attrice Naomi Watts nei panni di Gertrude / Matilde, Clive Owen che interpreta il Re Claudio, Tom Felton nel ruolo di Laerte, George MacKay come Principe Amleto e gli attori Dominic Mafham, Daisy Head e Anna Rust rispettivamente nei panni di Polonio, di Cristina e di Matilde da giovane.

Le riprese del film sono iniziate nell’aprile del 2017 e si sono concluse nel luglio dello stesso anno. Esse si sono tenute interamente in Repubblica Ceca, in location storiche come il castello di Křivoklát e il borgo medioevale di Kutná Hora, e in ambienti d’epoca ricostruiti all’interno dei Barrandov Studios a Praga.

Chi è Ophelia

Figlia di Polonio, ciambellano di Elsinora, capitale della Danimarca, e sorella di Laerte, giovane cavaliere, Ophelia è una giovane aristocratica non appartenente alla stirpe reale: la residenza alla corte di Elsinore le è permessa grazie alla carica ricoperta dal padre.

Il ruolo che Ophelia ha nella tragedia di Shakespeare è quello della vittima degli eventi: delusa da un amore per Amleto che crede non puro, veritiero e disinteressato (Amleto rinnegherà i sentimenti per lei per non coinvolgerla nelle meschine trame dello zio Claudio, usurpatore del trono di Danimarca) e divenuta folle per l’assassinio del padre a opera dello stesso Amleto, terminerà la sua esistenza affogando in un corso d’acqua, scatenando l’odio e la vendetta da parte del fratello Laerte, che tenterà di uccidere Amleto.

Nel 1579, l’allora quindicenne Shakespeare assistette ad un tremendo fatto di cronaca: una giovane di Stratford, Katherine Hamlett, annegò accidentalmente nel fiume Avon. L’evento scosse la piccola comunità e sembra proprio che l’autore di Amleto abbia successivamente preso spunto da questa situazione per la morte di Ophelia nella tragedia.

L’Amleto di Shakespeare

Ophelia è tra le principali protagoniste dell’Amleto, una delle opere drammaturgiche più famose al mondo, sicuramente tra le più famose e citate tragedie di William Shakespeare. Essa fu scritta probabilmente tra il 1600 e l’estate del 1602.

Tradotta in quasi tutte le lingue esistenti. l’opera è considerata da molti critici il capolavoro di Shakespeare, nonché una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi. L’Amleto è tra le opere più frequentemente rappresentate in quasi ogni paese occidentale ed è considerata un testo cruciale per attori maturi.

La trama della tragedia si svolge a Elsinore, in Danimarca. Il fantasma del defunto re, ucciso dal fratello Claudio che ne ha poi usurpato il trono e sposato la moglie, appare al figlio Amleto e chiede di essere vendicato. Amleto viene colto da mille dubbi e pensa che sia più facile scoprire la verità facendosi credere pazzo. La pazzia di Amleto preoccupa la madre e lo zio. Il ciambellano Polonio crede che sia causata dall’amore per Ofelia, sua figlia, ma Amleto la respinge.

© Riproduzione Riservata