“Nothing compares”, l’omaggio a Sinead O’Connor di Sky Documentaries

“Nothing Compares”. La morte della cantante Sinead O’Connor ha colto il mondo alla sprovvista il 26 luglio 2023. Chi la amava e la seguiva sapeva che l’artista stava passando anni difficili, contraddistinti da una sofferenza mentale che non l’ha mai abbandonata. A pochi giorni dalla sua scomparsa, Sky Documentaries le regala un ritratto intenso e coinvolgente in esclusiva. L’omaggio verrà trasmesso domenica 30 luglio alle 21.15 in simulcast con Sky Arte, in streaming solo su Now e disponibile anche on demand.

Sinead O’Connor, una voce straordinaria

L’omaggio di Sky vuole raccontare una delle voci più straordinarie e allo stesso tempo più sofferenti del mondo del pop. L’artista non ha mai nascosto le sue difficoltà degli ultimi anni, aggravate ulteriormente anche dalle vicissitudini della sua famiglia, a partire da una madre violenta, ‘il mostro’, per arrivare alla fragilità totale del figlio, morto suicida a soli 17 anni.

Nothing compares

Il documentario racconterà la fenomenale ascesa della cantautrice irlandese che ha debuttato a soli 14 anni e non ha mai smesso di studiare musica. L’apice del suo successo arriva nel 1990, proprio quando reinterpreta “Nothing compares 2 U”. Ma il documentario, attraverso contenuti d’archivio, ripercorre l’intera evoluzione della sua voce e della sua storia artistica.

La fama mondiale

Con dedizione e perseveranza, Sinead O’Connor arriva all’apice della fama mondiale. Il documentario di Sky è in grado di offrire ai telespettatori un ritratto completo, cinematografico di una donna che è stata in grado di diventare rivoluzionaria e inimitabile, mettendo in luce anche il volere della donna femminista nella nostra società.

I contenuti dell’omaggio alla cantante

I contenuti d’archivio, talvolta inediti, mostrano i suoi video musicali più significativi e le performance di concerti, oltre a momenti della sua quotidianità mai mostrati prima. Il documentario inizia proprio con le parole che Sinead ha condiviso col suo pubblico in una intervista. Dalle sue parole traspare sempre un filo di malinconia che fa da sfondo alle sue riflessioni personali e più intime.

Insieme a Sinead O’Connor

A completare questo toccante e intenso documentario ci saranno interviste e rivelazioni rilasciate da artisti contemporanei, musicisti e opinionisti, ma anche commentatori sociali che introducono temi più ampi della storia irlandese, della politica e dell’attivismo globale. Si parlerà molto di arte, di musica e di sentimenti, della delicatezza di un cuore fragile e di una mente offuscata dal male contemporaneo, il disagio mentale. “Nothing Compares” è un documentario Showtime diretto da Kathryn Ferguson.

