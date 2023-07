È morta la cantante Sinead O’Connor

Sinead O'Connor era di origini irlandesi, aveva 56 anni ed era diventata nota in tutto il mondo grazie al brano "Nothing compares 2 U". Irrequieta e a tratti fragile, aveva perso il figlio Shane pochi mesi fa.

È morta a 56 anni la cantautrice Sinead O’Connor. La donna e artista soffriva da tempo di problemi di carattere mentale. Si è spenta a Dublino nel pomeriggio del 26 luglio 2023. La sua vita è stata tormentata e caratterizzata da molti episodi difficili.

Sinead O’Connor: il successo planetario

Il grande successo è arrivato nel 1990 con il brano “Nothing compares 2 U”, ma la cantante è stata una voce sensuale e raffinata della musica mondiale già a partire dagli Anni Ottanta. All’età di 14 anni cantava con la band irlandese In Tua Nua. Nel 1985 si trasferisce a Londra dove può lavorare al suo primo album. Si tratta di “The Lion and the Cobra, pubblicato nel 1987, che si rivela un successo immediato. Nel 1990 presenta al pubblico “Nothing compares 2 U”, composta da Prince nel 1985.

O’Connor: l’interpretazione del dolore struggente

Il brano viene reinterpretato 5 anni dopo e vende 7 milioni di copie. Negli anni del successo, Sinead ha una relazione con il cantante Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers. Dal 1992 iniziano le crisi personali e le prese di posizione contro la Chiesa cattolica degli USA. Entra nella storia l’immagine della cantante che straccia una foto di Papa Giovanni Paolo II dopo un concerto.

La fragilità di Sinead O’Connor e la lotta alla depressione

Negli anni a seguire, il successo sfuma lentamente e le sue apparizioni in pubblico sono sempre più rare. Combatte contro la depressione parlandone apertamente al suo pubblico. Nel 2017 si converte all’Islam e cambia il suo nome in Shuhada’ Davitt. Dopo questa svolta, la cantante sembra ritrovare un po’ di stabilità emotiva.

La morte del figlio

Ma la morte di suo figlio di soli 17 anni torna a gettare ombre sul suo delicato e fragile equilibrio. Shane è uno dei quattro figli dell’artista, nato dalla relazione col cantante folk Donal Lunny. È la cantante stessa a darne l’annuncio sul suo profilo Twitter. Il figlio era scomparso due giorni prima ed era scappato da un centro psichiatrico dove era ricoverato per aver manifestato tendenze suicide.

Sinead O’Connor: la solitudine e l’abbandono

L’artista ha sempre cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità e l’incidenza delle malattie mentali. In uno dei suoi post su Facebook aveva scritto: “Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All’improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”.

