“Nothing compares 2 U”, il maggior successo di Sinead O’Connor

Camera fissa, sfondo nero, parole struggenti e un amore che finisce, ma che non lascia il tempo a chi ancora ama di metabolizzare l’abbandono e la perdita. Un amore vissuto tra un uomo e una donna. È questo ciò che appare a una lettura immediata. Ma la canzone “Nothing compares 2 U” è anche la narrazione di un altro amore, di un altro abbandono che arriva da lontano e che Sinead O’Connor ha saputo descrivere, declinare e soprattutto interpretare.

“Nothing compares 2 U” e le lacrime misurate

Nelle lacrime che scendono, misurate, dal suo volto, si intravede quell’amore mai ricevuto da chi, spontaneamente, dovrebbe esserne la fonte primaria, fin dal concepimento e per tutta la vita: la madre. Una madre che per Sinead è sempre stata violenza, ostacolo, difficoltà e rabbia. Un vuoto d’amore che non è mai stato colmato perché, proprio per sua natura, non potrà mai essere colmato.

“Nothing compares 2 U”: mama…

“All the flowers that you planted, mama… / In the backyard / All died when you went away”. Da questo verso si comprende tutto: scritto al femminile, dedicato alla madre, intriso di speranze negate e distrutte. Tutto ciò che hai seminato è morto. Una madre che, stando a quanto raccontato proprio dalla cantante, ha trascurato i 5 figli e non se ne è mai presa cura: “Ciò che amo di lei è che sia morta” aveva dichiarato in un’intervista da Dr. Phil del 2018. E ancora descrisse la sua incapacità di prendersi cura di una genitrice manchevole e il conseguente, immenso senso di colpa nel vivere questo sentimento. Sempre nella stessa intervista, però, Sinead O’Connor parla della dipendenza affettiva nei confronti di colei che definisce “un mostro”.

La canzone di un non amore

“Nothing compares 2 U” diviene quindi il simbolo non dell’amore finito tra una coppia, ma dell’amore mai esistito, sia esso tra uomo e donna, tra madre e figlio, tra padre e madre, tra fratello e sorella: questa canzone è l’emblema dell’amore che non esiste.

La simbologia del video

Fortemente simbolico, ad accompagnare il testo, è anche il video in cui Sinead O’Connor cammina in un cimitero, interamente vestita di nero. Lei, così leggera, ci fa percepire la pesantezza di quei passi sulla ghiaia bianca. Tutto è contrasto: la sua figura esile contro le figure pesanti di pietra delle statue funebri, lei, completamente vestita di nero e il chiarore dei viali, degli alberi, persino del cielo. Lei, bellissima, pallida e intensa, stagliata sul fondo nero, con la telecamera fissa.

Un brano iconico

Il brano, diventato iconico e che ha venduto oltre 7 milioni di dischi, le ha regalato un successo planetario che, però, non è stato sufficiente a cancellare il suo dolore e i suoi malesseri psicologici che si tramandano di generazione in generazione, a rovinare la vita della madre, la sua e addirittura quella del figlio diciassettenne morto suicida pochi mesi fa. La canzone è stata scritta da Prince nel 1985 per i Family, ma non ebbe alcun successo. Venne poi reinterpretata da Sinead O’Connor nel 1990 che la rese un successo planetario. Questo brano la fece entrare nell’olimpo della musica pop. La sua carriera si compone di 10 album e “Nothing compares 2U” fa parte del secondo. Nulla è paragonabile a te, madre che non ti sei presa cura di noi.

Il testo di “Nothing compares 2 U”

It’s been seven hours and 15 days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you been gone, I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing

I said nothing can take away these blues

‘Cause nothing compares

Nothing compares to you

It’s been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me baby, where did I go wrong?

I could put my arms around every boy I see

But they’d only remind me of you

I went to the doctor, guess what he told me

Guess what he told me

He said, “Girl you better try to have fun, no matter what you do”

But he’s a fool

‘Cause nothing compares, nothing compares to you

All the flowers that you planted mama

In the back yard

All died when you went away

I know that living with you baby was sometimes hard

But I’m willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you





