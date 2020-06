Stasera a Taranto primo concerto live post-covid in Italia

Tutto pronto a Taranto per il primo concerto live dell’era post-Covid. L’evento è im programma presso la rotonda del Lungomare stasera 15 giugno a partire dalle 20,30.

Gli artisti che si esibiranno

Tra gli artisti che si esibiranno Al Bano, che tra le altre proposte si esibirà nell’Ave Maria di Gouno e, Renzo Rubino, che porterà sul palco i brani pezzi lanciati a Sanremo, da Il Postino a Custodire. Protagonista il grande tenore Gianluca Terranova, noto nel mondo per la potenza della sua voce, che dedicherà a Taranto Era de Maggio di Mario Costa. Con loro i 70 professori dell’Orchestra della Magna Grecia, diretti dal maestro Piero Romano, che regaleranno un sogno in musica agli spettatori in piazza e a casa.

Concerto omaggio agli operatori sanitari

A presentare lo spettacolo, il primo concerto all’aperto dopo mesi di lockdown, sarà Mauro Pulpito. L’evento è dedicato dall’Amministrazione comunale di Taranto agli operatori sanitari che in queste settimane di paura e difficoltà sono stati in prima linea durante la pandemia presso le strutture ospedaliere e in quelle di sostegno alla persona. Un concerto dedicato a 200 ospiti selezionati tra i medici, gli infermieri, forze dell’ordine e i protagonisti della lotta al Covid in Puglia. Ma un grande evento che sarà trasmesso in streaming da moltissime testate giornalistiche che hanno aderito e sostenuto con convinzione questa ripartenza. Il concerto, infatti, sarà visibile su Studio100 tv, TRM, Telesud canale 115, JOTV, Radio Cittadella, Ora Quadra e i siti di Corriere.it e Repubblica.it.

