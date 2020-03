Placido Domingo positivo al Coronavirus, l’annuncio su Facebook

Placido Domingo, spagnolo, 79 anni, ha annunciato di essere positivo al test del Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso tenore sul suo profilo Facebook.

L’invito a restare a casa di Placido Domingo

Il tenore Placido Domingo ha voluto tranquillizzare il pubblico direttamente dai suoi profili social. “Penso che sia mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test del Covid-19, il Coronavirus. Io e la mia famiglia siamo tutti in auto isolamento per tutto il tempo necessario dal punto di vista medico. Attualmente siamo tutti in buona salute ma ho avuto sintomi come febbre, tosse quindi ho deciso di fare il test, che è risultato positivo.”

Insieme ce la faremo

Il tenore spagnolo sottolinea l’importanza di fare attenzione e seguire le linee guida. “Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, nella speranza di poter tornare alla nostra normale vita quotidiana molto presto. Vi preghiamo di seguire le normative del vostro governo per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma tutta l’intera comunità”.

© Riproduzione Riservata