“Piccola stella senza cielo” di Ligabue, il coraggio di credere in se stessi

L'11 maggio del 1990 dall'uscita "Ligabue", disco omonimo del celebre cantautore di Correggio. Un disco che ha segnato l'inizio della sua felice carriera. Tra i brani contenuti nell'album di esordio, oltre a "Balliamo sul mondo", "Bambolina e barracuda" e "Non è tempo per noi", c'è "Piccola stella senza cielo", brano tra i più belli del cantautorato italiano. Musica e poesia "A Te" di Jovanotti esprime cosa sia l'Amore autentico Piccola Stella senza cielo Nel brano, Ligabue celebra la "piccola stella" per lui bella senza cercare di essere ciò che non è. Alla piccola stella senza cielo del cantautore non è interessata a mostrarsi, non vuole essere al centro dell'attenzione. Una stella capace di attrarre tanti ragazzi per la sua naturalezza, "spiazzati da una luce senza futuro". Altri ancora, gelosi "vorrebbero tenerti

nel loro buio”. Una luce che rischia di “bruciarsi” se lei non crederà abbastanza in se stessa e se non si affiderà a “le altre stelle” che “son disposte.” Una metafora, quella di Ligabue, per fare in modo che quella stella continui nella sua naturalezza ad illuminare tutti, è far sì che continui a credere in sé stessa e in chi è come lei.

30 anni di carriera

Barba e capelli lunghi, da barbieri e parrucchieri chiusi ormai da due mesi, Luciano Ligabue in un videomessaggio su Facebook festeggia i 30 anni esatti dall’uscita del suo disco omonimo “Ligabue”, ringraziando così i suoi fan. “Questo per me non è solo un album o il primo album, per me è una porta che si è aperta impensabilmente 30 anni fa per permettermi di vivere questi 30 anni speciali, stupendi, per cui non posso che ringraziarvi veramente di cuore.”

