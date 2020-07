“L’isola che non c’è” di Bennato e l’importanza di sognare sempre a occhi aperti

Nato a Napoli il 23 luglio 1946, Edoardo Bennato compie oggi a 74 anni. Fra i suoi pezzi indimenticabili, impossibile non citare “L’isola che non c’è”, un viaggio nel regno dei sogni e della fantasia. Ispirata alle avventure di Peter Pan di James Matthew Barrie, l’isola che non c’è è un luogo dai confini evanescenti, simbolo della fervida immaginazione che contraddistingue i bambini e i sognatori, o meglio, tutti coloro che conservano e proteggono il fanciullino che è in loro.

Il significato

“Seconda stella a destra…e poi dritto fino al mattino”. E’ questa la strada da seguire per arrivare all’isola che non c’è, un luogo immaginario, che esiste soltanto nella mente e nei cuori di chi crede nella sua esistenza. “E’ una favola, è solo fantasia”, direbbero i saggi e i maturi, canta Bennato. Una terra dove non ci sono santi né eroi, non ci sono ladri e non c’è mai la guerra: un ideale, un’utopia, direbbero in tanti. Ma quello che per tanti è soltanto un sogno ad occhi aperti, per Bennato è un luogo che chiunque può ritrovare dentro sé stesso, è l’innocenza che ci siamo lasciati alle spalle, una volta cresciuti. Così Bennato ci esorta a ritrovare il nostro sguardo incantato sulla vita e sul mondo, a non rinunciare alla nostra innocenza, a viaggiare sempre e comunque nel regno dei sogni e della fantasia.

L’isola che non c’è

Seconda stella a destra

Questo è il cammino

E poi dritto, fino al mattino

Poi la strada la trovi da te

Porta all’isola che non c’è

Forse questo ti sembrerà strano

Ma la ragione ti ha un po’ preso la mano

Ed ora sei quasi convinto che

Non può esistere un’isola che non c’è

E a pensarci, che pazzia

È una favola, è solo fantasia

E chi è saggio, chi è maturo lo sa

Non può esistere nella realtà

Son d’accordo con voi

Non esiste una terra

Dove non ci son santi né eroi

E se non ci son ladri

Se non c’è mai la guerra

Forse è proprio l’isola

Che non c’è, che non c’è

E non è un’invenzione

E neanche un gioco di parole

Se ci credi ti basta perché

Poi la strada la trovi da te

Son d’accordo con voi

Niente ladri né gendarmi

Ma che razza di isola è?

Niente odio e violenza

Né soldati né armi

Forse è proprio l’isola

Che non c’è, che non c’è

Seconda stella a destra

Questo è il cammino

E poi dritto, fino al mattino

Non ti puoi sbagliare perché

Quella è l’isola che non c’è

E ti prendono in giro

Se continui a cercarla

Ma non darti per vinto perché

Chi ci ha già rinunciato

E ti ride alle spalle

Forse è ancora piu pazzo di te

