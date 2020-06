“Io non mi sento italiano” di Gaber, un ritratto sincero dell’Italia di oggi

Tratto dall’album omonimo di Giorgio Gaber, “Io non mi sento italiano” è uno dei pezzi più significativi della canzone italiana. Scritto nel 2002, pochi mesi prima che Giorgio Gaber ci lasciasse, “Io non mi sento italiano” è un ritratto sincero e – a tratti – spietato del nostro Paese. Nella lettera rivolta al Presidente, Gaber parla infatti con amarezza e disillusione dell’Italia e delle sue contraddizioni, ma allo stesso tempo emerge anche l’orgoglio di essere italiani. Perché, in fondo, “io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”.

“Io non mi sento italiano”, un ritratto dell’Italia

Nel testo Gaber enumera una serie di fattori per cui non si sente orgoglioso di essere italiano, con riferimenti all’attualità e alla storia d’Italia. A partire dai calciatori che non conoscono l’inno nazionale, alle camicie nere “al tempo del fascismo”, Gaber racconta le contraddizioni di un paese “sfasciato”, dove “tutto è calcolato e non funziona niente”. Man mano che procede nell’elencare tutto quello che non funziona, è impossibile non percepire tuttavia il suo amore per l’Italia. Che descrive come un paese pieno di poesia, dove gli Italiani sono “troppo appassionati”. Ma “a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo”. Celebre il passaggio, in cui Gaber, rivolgendosi ancora una volta al Presidente, rivendica davanti a tutto il mondo il Rinascimento: “Mi scusi Presidente ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo son fiero e me ne vanto gli sbatto sulla faccia cos’è il Rinascimento”. A chiudere il testo è però un messaggio di speranza, un invito a lottare per costruire l’Italia che vogliamo. “Ma un po’ per non morire, o forse un po’ per celia, abbiam fatto l’Europa, facciamo anche l’Italia”.

Il testo

Io G. G. sono nato e vivo a Milano.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Mi scusi Presidente

non è per colpa mia

ma questa nostra Patria

non so che cosa sia.

Può darsi che mi sbagli

che sia una bella idea

ma temo che diventi

una brutta poesia.

Mi scusi Presidente

non sento un gran bisogno

dell’inno nazionale

di cui un po’ mi vergogno.

In quanto ai calciatori

non voglio giudicare

i nostri non lo sanno

o hanno più pudore.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Mi scusi Presidente

se arrivo all’impudenza

di dire che non sento

alcuna appartenenza.

E tranne Garibaldi

e altri eroi gloriosi

non vedo alcun motivo

per essere orgogliosi.

Mi scusi Presidente

ma ho in mente il fanatismo

delle camicie nere

al tempo del fascismo.

Da cui un bel giorno nacque

questa democrazia

che a farle i complimenti

ci vuole fantasia.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Questo bel Paese

pieno di poesia

ha tante pretese

ma nel nostro mondo occidentale

è la periferia.

Mi scusi Presidente

ma questo nostro Stato

che voi rappresentate

mi sembra un po’ sfasciato.

E’ anche troppo chiaro

agli occhi della gente

che tutto è calcolato

e non funziona niente.

Sarà che gli italiani

per lunga tradizione

son troppo appassionati

di ogni discussione.

Persino in parlamento

c’è un’aria incandescente

si scannano su tutto

e poi non cambia niente.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Mi scusi Presidente

dovete convenire

che i limiti che abbiamo

ce li dobbiamo dire.

Ma a parte il disfattismo

noi siamo quel che siamo

e abbiamo anche un passato

che non dimentichiamo.

Mi scusi Presidente

ma forse noi italiani

per gli altri siamo solo

spaghetti e mandolini.

Allora qui mi incazzo

son fiero e me ne vanto

gli sbatto sulla faccia

cos’è il Rinascimento.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Questo bel Paese

forse è poco saggio

ha le idee confuse

ma se fossi nato in altri luoghi

poteva andarmi peggio.

Mi scusi Presidente

ormai ne ho dette tante

c’è un’altra osservazione

che credo sia importante.

Rispetto agli stranieri

noi ci crediamo meno

ma forse abbiam capito

che il mondo è un teatrino.

Mi scusi Presidente

lo so che non gioite

se il grido “Italia, Italia”

c’è solo alle partite.

Ma un po’ per non morire

o forse un po’ per celia

abbiam fatto l’Europa

facciamo anche l’Italia.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Io non mi sento italiano

ma per fortuna o purtroppo

per fortuna o purtroppo

per fortuna

per fortuna lo sono.

© Riproduzione Riservata