“Imagine” di John Lennon è la poesia della fratellanza

Imagine di John Lennon è un inno alla pace, all’amore universale, alla fratellanza. Imagine è un’utopia che meriterebbe di diventare realtà.

Non è una semplice canzone, ma una vera poesia da donare a tutte le persone del Pianeta.

Fu pubblicata l’11 ottobre 1971 ed è diventata uno dei più grandi successi della storia della musica di tutti i tempi.

In un mondo lacerato, in un mondo che si ostina a fare la guerra, in un mondo in crisi economica e sociale, in un mondo che sempre più spesso fa paura e toglie aria ai nostri sogni, abbiamo bisogno di tornare ad immaginare.

Questa è l’essenza della canzone di John Lennon. Immaginare permette di sognare, anima la speranza, motiva il cambiamento.

Bisogna credere ad un Mondo nuovo, diverso, migliore.

Immagina non ci sia alcun paradiso

Se ci provi è facile

Nessun inferno sotto di noi

Sopra di noi solo il cielo

Immagina tutta le gente

Che vive solo per l’oggi

Immagina che non ci siano patrie

Non è difficile farlo

Nulla per cui uccidere o morire

Ed anche alcuna religione

Immagina tutta la gente

Che vive la vita in pace

Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno ti unirai a noi

Ed il mondo sarà come un’unica entità

Immagina che non ci siano proprietà

Mi domando se si possa

Nessuna necessità di cupidigia o brama

Una fratellanza di uomini

Immagina tutta le gente

Condividere tutto il mondo

Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno ci uniremo

Ed il mondo sarà come un’unica entità.

Imagine by John Lennon

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today…

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace…

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one