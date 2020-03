“Il mondo”, un inno alla struggente bellezza della Terra vista dall’universo

Con “Il mondo“, Jimmy Fontana ci porta con sé nell’universo per contemplare da lontano la struggente e perfetta bellezza del nostro Pianeta.

“Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno. E il giorno verrà…”.

Allontanarsi per apprezzare quello che abbiamo

Quante volte veniamo sopraffatti dalle nostre umane preoccupazioni, dalle contingenze del presente. Tutto ci sembra così vicino e urgente, che non riusciamo più a cogliere nell’insieme il mondo in cui viviamo e la realtà che accade intorno a noi. Come dice Gibran in un passo de “Il profeta”: Se vuoi vedere le valli, sali in vetta ad una montagna; se vuoi vedere la vetta di una montagna, sali su una nuvola.

Il mondo non si è fermato mai un momento

Soltanto adesso, io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

A volte, infatti, siamo così immersi nelle cose del mondo, che ci dimentichiamo di contemplarlo nella sua totalità, di amarlo nel suo insieme. Così, Jimmy Fontana ci porta con sé nell’universo, come prima di lui aveva fatto Cicerone col Somnium Scipionis, per ammirare il nostro Pianeta, solo e inarrestabile, lungo la sua orbita. E improvvisamente, in quel silenzio assoluto, ci sentiamo così piccoli e insignificanti, schiacciati dalla struggente e perfetta bellezza della nostra Terra, che, nonostante tutto, continua a girare e “non si ferma mai un momento”.

Il testo

No

Stanotte amore non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me

E intorno a me

Girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Un mondo

Soltanto adesso, io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Oh mondo

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Verrà

Verrà

