Affrontare il tema della solitudine e realizzare una hit estiva. Sembra quasi una contraddizione, invece è questo “Il bacio di Klimt” la canzone di Emanuele Aloia, il cantante torinese che con il suo singolo ha in poco tempo scalato le classifiche di gradimento estive.

I riferimenti poetici nel singolo Il bacio di Klimt

Il singolo, come dicevamo, affronta la tematica della solitudine. “Non sono dei casi le citazioni dei celebri ‘Assenzio’ di Edgar Degas e ‘I fiori del male’ di Charles Baudelaire” afferma sul suo profilo Instagram il cantante. Ma le citazioni poetiche non si fermano qui nel singolo “Il bacio di Klimt”. Il verso ‘Per te giuro ho sceso forse un milione di scale’ è un omaggio alla poesia di Eugenio Montale ‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale’. L’autore ha aggiunto quel ‘forse’ perché l’amore di un ventenne non può essere l’amore che ha provato Montale per la moglie. Ciò, afferma Aloia, “è un riferimento sentito ad una delle più belle poesie italiane che però con quel dubbio rispetta la grandezza di quell’opera e di quell’amore così grande.”

I riferimenti legati all’arte

Dalla poesia alla pittura, non mancano i riferimenti artistici nel singolo di Emanuele Aloia, a iniziare proprio dal titolo che rimanda al celebre quadro di Gustav Klimt. Nel brano sono palesi i riferimenti ad artisti come il “colore e forme” di Paul Cézanne e “l’assenzio” di Edgar Degas. Non sarà sfuggita inoltre la citazione dei girasoli, chiaro riferimento all’opera di Vincent Van Gogh. Attraverso questi riferimenti, il giovane cantautore si rivolge alla propria amata facendole capire quanto sia importante e speciale, quanto sia l’unica ad essere riuscita a fargli provare emozioni speciali, proprio come di fronte ai quadri di un’artista o leggendo i versi di un poeta.

Il bacio di Klimt

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

E parlavamo dei tuoi esami all’università

Tu che eri come colore e forme per Cézanne

Anche se adesso fuori è buio un giorno smetterà

Con te diventava sole anche una lucciola

Di tutte quelle che ho incontrato, tu sei l’unica

Che senza fare nulla mi ha rubato l’anima

Se vuoi tenerla bene, ma un giorno riportala

Ti prego non farle del male, custodiscila

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male

Se vuoi da bere, ti offro un drink

Rompi un bicchiere, sembrava un film

Tu vino bianco, io niente alcool

Cambi discorso, parliamo d’altro

Dimmi che ore sono dai

dimmi che ora siamo noi

Siamo un’ora indietro, sai

il resto lo vedremo poi

Siamo sentimento, ho un presentimento

Che il passato esiste, ma il futuro è incerto

Mentre perdi le parole cerchi gocce dentro il mare

Come pioggia di ricordi che non passerà

Cerchi dentro i tuoi sospiri

Ti senti sempre più sola, a bere assenzio

Come fossi un quadro di Degas

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male

Ci siamo persi per riprenderci

Ci siamo scelti per non sceglierci

Ma anche tra mille anni sarò ancora qui

Siamo eterni come il bacio di Klimt

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male

© Riproduzione Riservata