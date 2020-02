Chi vincerà Sanremo? Ecco chi sono i favoriti dell’edizione 2020

Mancano ormai pochissime ore alla proclamazione del 70esimo vincitore del Festival di Sanremo. Nella serata conclusiva del Festival della Canzone Italiana tutti i 24 Campioni si esibiranno un’ultima volta per permettere a spettatori e giornalisti di emettere il verdetto finale. Nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2020 verranno inoltre assegnati anche dei prestigiosi premi oltre a quello del titolo di campione: si tratta dei Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale.

Ma chi salirà sul podio della 70esima edizione del Festival di Sanremo? Ecco, i favoriti!

Chi salirà sul podio?

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, nella classifica dei favoriti degli esperti di Sisal Matchpoint Elodie resta in testa, seguita da Diodato e Francesco Gabbani, mentre I Pinguini Tattici Nucleari sono quarti con Le Vibrazioni e Piero Pelù. Anastasio scivola, insieme a Tosca, al quarto posto, seguiti da Achille Lauro e Alberto Urso.

Gli ultimi

Ultimi nella classifica degli scommettitori rimangono Riki, diventato popolare grazie al talent show “Amici”, Junior Cally, il rapper che ha fatto discutere per la carica violenta dei suoi testi, e Bugo e Morgan.

Premio della critica

Come ogni anno, anche questa sera verrà assegnato il prestigioso Premio della Critica al cantante che avrà riscosso un giudizio positivo fra di addetti ai lavori. Il Premio fu istituito da tre giornalisti nel 1982, come riconoscimento informale attribuito dalla stampa specializzata. Dal 1996 il premio è intitolato a Mia Martini, scomparsa l’anno precedente, che più volte si era aggiudicata tale riconoscimento, oltre a esserne stata la prima vincitrice in assoluto. Per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, tra i papabili vincitori del Premio della Critica vediamo in testa Tosca, seguita da Diodato, Rancore e Paolo Jannacci.

