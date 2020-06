Cesare Cremonini balla con la signora Emilia: “Non vi preoccupate che noi ci amiamo”

Nelle ultime ore si è scatenata un’accesa polemica attorno alle ultime affermazioni di Cesare Cremonini durante la puntata di “E poi c’è Cattelan”. Il cantante aveva esordito con una battuta sulla sua domestica che aveva suscitato indignazione su Twitter. In molti non ha esitato nel definirlo “xenofobo e razzista”. Non tarda ad arrivare un video di risposta del cantautore con la diretta interessata, di cui ancora non è noto il nome. La signora, visibilmente dispiaciuta per l’accaduto, rassicura i fan dell’artista bolognese: “Quanta cattiveria, io invece sono stata fiera. Non vi preoccupate, noi ci amiamo” afferma sorridente e abbracciata a Cremonini.

La polemica

Nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria polemica attorno alle ultime affermazioni di Cesare Cremonini nel corso dell’intervista con Alessandro Cattelan. Il cantante, parlando della sua domestica, aveva esordito con alcuni commenti, giudicati xenofobi e razzisti. Oggi Cesare Cremonini risponde alle critiche con un video pubblicato sul suo profilo Instagram che non lascia dubbi. Con la sua domestica c’è un rapporto di affetto e di stima reciproca, come è lei stessa a rivelare.

La risposta di Cremonini

“Ci mancava solo la polemica sui social” è così che Cesare Cremonini accoglie ridendo la sua domestica appena entrata in casa. “Io sono stata fiera, perché ho pensato che qualcosa significavo per questa persona, ti volevo scrivere, mandare un messaggio” preoccupata per l’accaduto. Mentre la signor cerca di rassicurare il cantante, Cesare la invita a ballare intonando una sua canzone. Un ballo lento e affettuoso, durante il quale la signora ‘Emilia’ ricorda un momento in cui Cremonini ha dimostrato di essere un supporto per lei. “Io il 15 giugno quando era il mio compleanno e non potevo parlare, tu mi hai preso in braccio e mi hai detto dimmi cosa hai e ti do una mano”. I due continuano ad ondeggiare abbracciati per poi guardare dritti verso lo smartphone e salutare i fan del cantautore che le chiede “Com’è che ti chiami? Qual è il tuo vero nome?”. La donna risponde: “Mi chiamo Emilia, Emilia Rumena, non Emilia Romagna, e non vi preoccupate che noi ci amiamo”.

