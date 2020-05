“Amore Adesso!”, il nuovo video di Zucchero in una Venezia deserta

Un video promozionale “a favore della città e dell’Italia.” Zucchero, in una Piazza San Marco semi-deserta e blindata per il Coronavirus, ha realizzato il video della canzone “Amore Adesso!”. Il brano è una cover di “No Time for Love Like Now” di Michael Stipe & Aaron Dessner.

“Amore Adesso!” di Zucchero

Il video vede protagonista Zucchero solo con il suo pianoforte mentre si esibisce al centro della piazza. Il video di “Amore Adesso!” è stato girato sabato 2 maggio in piazza San Marco a Venezia. Il video doveva restare segreto fino alla pubblicazione, ma l’evento è stato annunciato da un’ordinanza del comandante dei vigili urbani, che aveva disposto il divieto del transito pedonale a San Marco dalle 16.30 alle 21.30 del 2 maggio scorso.

Zucchero al termine dell’esibizione si è concesso brevemente ai fotografi, in compagnia del sindaco Luigi Brugnaro, suo amico. “Sono innamorato di Venezia – ha confessato l’artista – qui mi sento come a casa.”

Il precedente a Roma

Non è la prima volta che l’artista si esibisce senza pubblico intorno di recente. In occasione del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), Zucchero a Roma in una Piazza Colosseo notturna e deserta ha eseguito nella notte tra il 21 e il 22 per la prima volta in assoluto l’inedito ed emozionante brano “Canta la vita”, tratto da “Let Your Love Be Know” di Bono Vox con il testo in italiano a firma di “Sugar” Fornaciari, conferma di un sodalizio artistico che lega i due artisti da molti anni.

