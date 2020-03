Musica 8D, in cosa consiste la nuova frontiera musicale diventata virale

In questi giorni impazza su Wathsapp, Youtube e sui diversi social la musica 8D, la nuova esperienza musicale che sta conquistando milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Complice anche la ricerca di nuovi modi di intrattenimento, questo nuovo tipo di musica sta spopolando nelle classifiche Viral di Spotify. Ecco in cosa consiste questa nuova frontiera musicale e perché va ascoltata rigorosamente con le cuffie.

Cos’è la musica 8D

La musica 8D è un’esperienza musicale a 360 gradi che è possibile ascoltare utilizzando cuffie o auricolari e presente su YouTube nel canale 8D Tunes. La novità consiste nella percezione dei suoni, non più lineare come solitamente avviene. Attraverso questo nuovo tipo di musica l’ascoltatore ha la sensazione che l’audio trasmesso provenga da diverse angolazioni, girando intorno a lui. La tecnologia riprende il meccanismo dell’effetto surround degli impianti home theatre esistenti. La novità rispetto ai sistemi precedenti è l’introduzione del “panning”, tecnica che consente di distribuire il segnale sonoro in un campo stereo o multicanale.

Perché è innovativa

Nella musica 8D non viene percepita la distinzione tra suoni e provenienze che caratterizza gli impianti home theater. dove ciascun altoparlante emette un particolare flusso audio. Grazie all’ 8D dalle cuffie proviene un’unica atmosfera sonora, capaci di far sentire l’ascoltatore al centro di un fluido fatto di suoni che circola liberamente. Un’esperienza capace di avvicinarsi molto a quella dei concerti live che in questo momento non sono naturalmente possibili.

Il successo della musica 8D

La musica 8D ha conquistato l’attenzione da parte delle major discografiche, alla ricerca di nuovi modi per far fruire la musica ai propri ascoltatori. Sabato mattina cima alla classifica Viral di Spotify c’è “Dance Monkey” della giovanissima australiana “Tones And I” nella versione in 8D.

© Riproduzione Riservata