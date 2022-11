Mina Settembre, tutte le anticipazioni sulla terza stagione

Fiction

Mina Settembre, l’assistente sociale nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, è tornata ad intrattenere ed emozionare milioni di spettatori su Rai 1. Dopo una chiusura di stagione da record, i vertici Rai hanno già annunciato il ritorno della fiction sul piccolo schermo. Scopriamo subito tutte le anticipazioni!

Mina Settembre, dalla carta stampata al piccolo schermo

Mina Settembre, all’anagrafe Gelsomina, è una quarantenne napoletana, appena uscita da un matrimonio fallimentare, che fa l’assistente sociale nel cuore di Napoli, precisamente nei Quartieri Spagnoli. Il personaggio è nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, che nel 2013 ha pubblicato un racconto – dal titolo “Un giorno di Settembre a Natale” – con protagonista la giovane donna napoletana all’interno dell’antologia “Regalo di Natale”.

Nasce con questo racconto Mina Settembre, assistente sociale che lavora in un consultorio dei Quartieri Spagnoli di Napoli nata dalla fantasia di Maurizio de Giovanni. Dotata di una straordinaria sensibilità e determinata a proteggere i deboli dalle prevaricazioni non si sottrae mai alle richieste d’aiuto, neppure se è costretta a fronteggiare la temuta famiglia che governa mezza città.

Qualche anno dopo, Rai Fiction e Italian International Film hanno prodotto la prima stagione di “Mina Settembre”, trasmessa su Rai 1 dal 17 gennaio al 14 febbraio 2021. La fiction ha riscosso un enorme successo, tanto che dopo pochi mesi hanno avuto inizio le riprese per la seconda stagione, che è andata in onda quest’anno, dal 2 ottobre allo scorso 6 novembre. Con oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8 per cento di share, la seconda stagione ha confermato lo straordinario successo della fiction.

La terza stagione

Il grande coinvolgimento dei telespettatori ha già indotto i vertici di Rai Fiction a pensare ad una terza stagione, che è stata infatti annunciata da più fonti, a partire dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che ha elogiato la serie e il personaggio di Mina Settembre, dando qualche anticipazione sulla presenza di una terza stagione:

“Una donna, Mina, che non si perde mai d’animo e affronta il pubblico e il privato sempre con determinazione e però anche con le fragilità della vita di ogni giorno: testimonia una condizione che sta a pieno dentro la nostra contemporaneità, come dimostra il 30 per cento di share nel ‘Target Donne’ 15-24 anni. Una sintonia e un motivo in più per continuare il lavoro con Mina e rivederci al più presto”.

Anche gli sceneggiatori di “Mina Settembre” si sono pronunciati in merito, e hanno annunciato che il soggetto è già stato scritto. Al momento, si sta lavorando per renderlo il più possibile vicino alle esigenze degli interpreti della fiction. Quanto al numero delle puntate, non c’è ancora niente di certo. Si pensa, però, che si tratterà di meno di sei puntate, che verosimilmente verranno girate fra la primavera e l’estate del 2023 per poi andare in onda nel 2024.