Mina Settembre, la trama degli ultimi due episodi della seconda stagione

Mina Settembre

Stasera 6 novembre 2022 su Raiuno alle ore 21:25 vanno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione di Mina Settembre, le avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, nella serie in sei serate diretta da Tiziana Aristarco.

La trama degli episodi

Mina è sempre più coinvolta con Viola la ragazzina affidatale da un’assistente sociale andata in pensione. Viola inizia ad ascoltare Mina e lei fa di tutto per recuperare il rapporto con la ragazza che nel frattempo finisce a Nisida. Mina tenta di rintracciare la madre biologica, donna della buona borghesia cittadina, che però la denuncia. La situazione precipita e Mina viene sospesa dalla professione di assistente sociale: è distrutta e deve lasciare il consultorio. Fortunatamente interviene Domenico che tenta di convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia. Nel frattempo Titti e Irene si danno da fare per far si che Mina rientri al lavoro.

Il secondo episodio ci avvicina alle nozze di Titti, cosa che emoziona moltissimo le amiche ma, c’è qualcosa che non va. La madre di Mina è finalmente tornata a casa ma la storia che racconta non convince a Mina che crede che sua madre le stia mentendo di nuovo. Nel frattempo entra in scena la sorella di Domenico, Anna che inizia ad avere dei rapporti con un uomo pericoloso e, il fatto, rovina il rapporto tra i due fratelli.

Mina Settembre

Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, e liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, Mina Settembre 2 è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Al fianco di Serena Rossi hanno recitato Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina.

Dove vedere la fiction

Così come la prima stagione, anche Mina Settembre 2 si potrà vedere oltre che in diretta su Raiuno anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sulla pagina ufficiale della Rai si potrà rivedere la prima stagione e, dopo un giorno, le varie puntate già trasmesse della seconda serie.