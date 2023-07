“Masterpiece”, su Sky Arte la storia dietro i grandi capolavori dell’arte

I Paesi Bassi sono noti in tutto il mondo per aver dato i natali ad alcuni tra i più grandi pittori della storia dell’arte, che hanno realizzato capolavori impareggiabili. La serie in sette episodi “Masterpiece – L’arte svelata“, in esclusiva su Sky Arte dal 6 luglio, tutti i giovedì alle 21.15 – in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand – prova a scoprire il segreto che è nascosto dietro ciascuna di queste grandi opere, affidando a un team di esperti il compito di riprodurle, avvicinandosi il più possibile alla tecnica dell’originale.

Masterpiece – L’arte svelata

Protagonisti della serie sono sette capolavori: La ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer, Victory Boogie Woogie di Mondrian, l’ Autoritratto di Van Gogh, Geremia lamenta la distruzione di Gerusalemme di Rembrandt, Vista di Prins Hendrikkade e Kromme Waal di Monet, Nuvole e acqua di Turner e infine La Torre di Babele di Bruegel.

6 luglio, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Vermeer

La “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer è stata definita dal pubblico come il dipinto più iconico dei Paesi Bassi, tanto da essere denominata la “Gioconda dei Paesi Bassi”. Il team cercherà di svelarne i segreti ricreando il dipinto con tutta la tecnologia di oggi e la conoscenza del passato per capire le misteriose tecniche utilizzate per rendere la tela così luminosa.

13 luglio, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Mondrian

Mondrian, uno dei più grandi innovatori dell’arte moderna, muove i primi passi come pittore di paesaggi, divenendo poi uno dei massimi esponenti di una corrente artistica che ricerca nelle opere astratte una rappresentazione del mondo al di là del visibile. Il suo capolavoro assoluto è “Victory Boogie Woogie”, il dipinto a cui lavora a New York fino alla sua morte nel 1944.

20 luglio, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Van Gogh

All’età di 27 anni Vincent van Gogh decide di diventare un artista a tempo pieno. Nei dieci anni successivi e fino alla sua morte realizza più di 900 dipinti ispirando, attraverso il suo caratteristico uso del colore e delle composizioni, generazioni di artisti dopo di lui. Esaminando le sue opere, in particolare il suo Autoritratto, il team di Masterpiece raggiungerà diverse sorprendenti scoperte.

27 luglio, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Rembrandt

Rembrandt van Rijn realizza il dipinto “Geremia lamenta la distruzione di Gerusalemme” all’età di 24 anni. È un dipinto incredibilmente complesso per tecnica, composizione e per la resa di diversi materiali come il velluto, il metallo, il corallo rosso e la roccia. Michel van de Laar, del team di Masterpiece, restaurando l’opera di Rembrandt porta alla luce un dettaglio speciale, a lungo rimasto nascosto nella vernice: un capello di Rembrandt. E non si tratta di un capello qualsiasi: un’entusiasmante ricerca porta a un discendente di Rembrandt.

3 agosto, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Monet

Monet è considerato tra i fondatori dell’impressionismo, la forma d’arte che si concentra sull’esperienza del momento, la vita moderna e la pittura all’aria aperta. Il dipinto “Vista di Prins Hendrikkade e Kromme Waal”, realizzato durante uno dei suoi numerosi soggiorni nei Paesi Bassi, completa la sua ricerca impressionista. Il team visita la vecchia casa e lo studio di Monet a Giverny, in Francia, e torna con materiale utile per la ricostruzione.

10 agosto, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Turner

Nel 1840 Turner dipinge il capolavoro “Nuvole e acqua”. Charlotte, del team di Masterpiece, cerca di capire il suo stile disinvolto, con macchie spesse. Alla ricerca delle risposte sulle tecniche usate dall’artista, Masterpiece visita la Tate Britain e si riunisce su una ventosa scogliera inglese. Un episodio in cui un ferro da stiro, un sasso di gesso a Margate e un barattolo di cera d’api giocano un ruolo da protagonisti.

17 agosto, 21.15 – Masterpiece – L’arte svelata – Bruegel

Per 5 anni al team di Masterpiece è stato chiesto di fare una riproduzione della famosa opera “La Torre di Babele” di Pieter Bruegel; e finalmente il team raccoglie la sfida portando a termine il lavoro, grazie alla loro estrema perseveranza.