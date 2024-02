“Mariposa” la canzone poetica femminista di Fiorella Mannoia a Sanremo

“Mariposa” è il titolo del brano portato in gara da Fiorella Mannoia sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

In questo testo e nella relativa interpretazione artistica non possiamo non riconoscere in Fiorella Mannoia l’artista ideale per portare sul popolare palcoscenico di Sanremo una tematica di importanza sociale. Della Mannoia ne conosciamo e riconosciamo anche l’impegno sociale, politico e culturale particolarmente rivolto al mondo delle donne e dei relativi diritti.

La figura femminile infatti è stata spesso protagonista delle sue interpretazioni e, anche questa volta l’artista conferma la sua particolare sensibilità.

Una serie di riflessioni gridate, sofferte, intime ma allo stesso tempo proposte, oseremmo dire, da Fiorella Mannoia con forza all’intero popolo delle donne. Una introspezione tirata fuori dalla sofferenza della vita e dalle esperienze prendendo come esempio l’apparente leggerezza e debolezza di una farfalla.

La stessa farfalla, però, che parla a squarciagola all’umanità mettendo a nudo le proprie molteplici esperienze. Ci vengono ribadite traendo ispirazione dalla letteratura e da situazioni quotidiane quasi metafisiche cui spesso sono ancora obbligate le donne.

Mariposa, il testo della canzone di Fiorella Mannoia Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

L’impegno sociale di Fiorella Mannoia attraverso la musica

La Mannoia è come se ci volesse accompagnare in un viaggio immaginario all’interno dell’anima della farfalla-donna. Noi siamo tutto ciò che è possibile essere e la Mannoia ci invita a riconoscerci per quello che siamo, strega, farfalla, sposa, regina, corona, fiamma, grido, coraggio, amore e a difendere noi stesse, sempre, convintamente orgogliose e soprattutto libere nell’avere il coraggio di essere noi stesse.

Il testo scritto dalla stessa Mannoia insieme all’esperto paroliere Cheope e a Carlo di Francesco è un canto che celebra la resilienza e la forza delle donne unito da un sentimento di ispirazione e incoraggiamento alla lotta femminista, lotta che deve avvenire nell’intimo delle proprie coscienze di ciascuno. Persone quindi che agiscano per modificare giorno dopo giorno il tessuto sociale e politico della comunità sociale in cui vivono in ottica di un amore unificante.

La voce affascinante di Fiorella Mannoia, trasmette potente e impetuosa, il senso di cambiamento, emancipazione e liberazione dalle catene sociali in favore dell’accettazione personale.

Mariposa in spagnolo significa farfalla e la Mannoia simbolicamente ha voluto rendere omaggio alla capacità di resilienza e trasformazione delle donne, le quali delicate come farfalle imbracciano il fucile, con il coraggio che genera il mondo e che accompagna al cambiamento sociale, etico e culturale. Donne che nell’innocente e sensibile battito d’ali possono invece procurare variazioni dinamiche in un sistema ad andamento lineare.

Il potere trasformativo delle Donne

Mariposa di Fiorella Mannoia è una canzone poetica femminista che rimanda a un pezzo di storia passata e presente del femminismo, delle aspirazioni delle donne, della loro forza, della loro libertà, delle loro ghettizzazioni subite nel tempo, delle loro violenze, delle loro ali di farfalla spezzate con ferocia e senza pietà e della loro sete di giustizia e cambiamento.

“Sono la strega in cima al rogo.” Sono le eresie a scatenare il fuoco e a scuotere il mondo. Donne che la storia ha definito per secoli eretiche. “Una corona d’arancio e di spine” canta Fiorella Mannoia, d’altronde anche Cristo per i farisei è un eretico. San Francesco ha rischiato la scomunica e Nietzsche è considerato dal mondo filosofico come un eretico.

Che le parole contenute in Mariposa di Fiorella Mannoia diventino la realtà vissuta delle donne ma anche di coloro che devono trovare ed esprimere le loro forze nel mondo, con Luce e Coraggio!

“E per sempre sarò libera, e orgogliosa, canto!”

di Maria Laura Chiaretti

Photocredits: Angela Anji

© Riproduzione Riservata