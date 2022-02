Màkari, torna la fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri

Cosa guardare

Questa sera su Rai 1 alle ore 21,25 in prima serata inizia la seconda stagione di “Màkari“, fiction tratta dai libri di Gaetano Savatteri per la regia di Michele Soavi che racconta le indagini di Saverio Lamanna. Le puntate della seconda stagione di Makari sono 4 in totale e andranno in onda a partire da lunedì 7 febbraio su Rai1. L’appuntamento poi rimarrà sempre lo stesso giorno della settimana, il lunedì, salvo cambi di programmazione.

“Màkari”, la seconda stagione

La stagione precedente si era chiusa con il saluto tra il protagonista, Saverio Lamanna, e Suleima, interpretata da Ester Pantano. Quest’ultima, studentessa di architettura, in procinto di partire per Milano dalla Sicilia, ha rivelato a Saverio di poter essere incinta.

Saverio Lamanna era deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro.

Gli episodi

In Makari 2 saranno tre i casi su cui Saverio Lamanna dovrà indagare. Oltre a risolvere l’omicidio del capo di Suleima, dovrà fare luce su altri due omicidi, quello del famoso archeologo, ucciso nella Valle dei Templi di Agrigento e un uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Il cast

Nel cast della seconda stagione ritroveremo tutti gli attori della prima fortunata serie: dal protagonista Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, a Peppe Piccionello (Domenico Centamore), alla studentessa amata dal protagonista, Suleima Lync (Ester Pantano). Non dovrebbero esserci nuovi ingressi.

La colonna sonora

La colonna sonora, utilizzata come sigla della fiction, è una produzione originale scritta da Ignazio Boschetto. Interpretata dal celebre gruppo Il Volo. Per comporre il brano, Boschetto si è lasciato ispirare dall’antica storia della Sicilia, passando in rassegna canti tradizionali, immagini e tradizioni ben radicate: “Questa è una canzone che racconta la mia Sicilia, terra di saggi e stolti, fatta di diavoli e santi. Un brano ben attaccato alle tradizioni. Per me che l’ho scritta è un onore raccontare questa terra attraverso una fiction”. Le musiche originali sono state composte da Ralf Hildenbeutel, famoso compositore tedesco.