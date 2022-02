Makari 2, trama e anticipazioni dell’ultimo episodio della seconda stagione

makari 2

Stasera alle 21:25 su Rai 1 è in programma l’ultima puntata della seconda stagione di Makari, la fiction ispirata ai libri di Gaetano Savatteri. Dopo “Il delitto di Kolymbetra” e “Il lato fragile”, stasera 21 febbraio va in onda il gran finale della serie con l’episodio intitolato “Il lusso della giovinezza”.

Makari 2, la trama dell’ultimo episodio

Nell’ultimo episodio della fiction Makari 2 vediamo Suleima (Ester Pantano) coinvolta in un evento drammatico che sconvolge sia lei sia la comunità de “La città del sole”: si tratta dell’ennesimo caso di omicidio. Questa volta, però, il malcapitato è Teodoro Bettini. L’uomo era disperso da alcune ore. E il ritrovamento del corpo scuote tutti coloro che lo conoscevano. Il corpo viene rinvenuto alle pendici di una montagna dalla quale pare essere precipitato. Incidente? Oppure dietro questa morte si cela un assassino?

Saverio (Claudio Gioé) cerca in ogni modo di dare conforto a Suleima per superare il momento del lutto. Intanto il comando di Polizia pare sul punto di chiudere il caso e bollarlo come incidente. In Saverio, però, scatta qualcosa. Si convince che sia stato un omicidio, ma nessuno pare credergli. Servono delle prove. Questa convinzione di Saverio, anziché unire lui e Suleima, lo porta ad avere tutti contro, compresa lei. La città del sole riversa in uno sconforto profondo e Saverio viene additato in qualche modo per le sue bizzarre teorie. Chi avrà ragione, alla fine?

Dai libri di Gaetano Savatteri

Makari è la fiction tratta dalla “penna” di Gaetano Savatteri: il primo romanzo, intitolato “La congiura dei loquaci” fu pubblicato da Sellerio nel 2000. La serie tv con protagonisti Saverio Lamanna e Piccionello è tratta invece dal racconto “Il lato fragile” pubblicato nel 2004 all’interno della raccolta “Vacanze in giallo“. Nel 2016 esce invece il primo libro dedicato completamente alle avventure di Saverio: “La fabbrica delle stelle“. L’ultimo racconto risale al 2020 e si chiama “Il lusso della giovinezza“.

La colonna sonora di Makari

La colonna sonora, utilizzata come sigla della fiction, è una produzione originale scritta da Ignazio Boschetto. Interpretata dal celebre gruppo Il Volo. Per comporre il brano, Boschetto si è lasciato ispirare dall’antica storia della Sicilia, passando in rassegna canti tradizionali, immagini e tradizioni ben radicate: “Questa è una canzone che racconta la mia Sicilia, terra di saggi e stolti, fatta di diavoli e santi. Un brano ben attaccato alle tradizioni. Per me che l’ho scritta è un onore raccontare questa terra attraverso una fiction”. Le musiche originali sono state composte da Ralf Hildenbeutel, famoso compositore tedesco.